Filmmusik im symphonischen Gewand präsentiert

Mit „The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ heißt es am 4. Januar 2023 in Würzburg im Congress Zentrum.

Die Musik von Hans Zimmer wird von dem Hollywood Philharmonic Orchestera sowie einem Chor und internationalen Solisten präsentiert, mit einer beeindruckenden Lichtshow, Projektionen sowie ausgewählten Filmeinspielungen mit Hintergrundgeschichte.

. Wohl kein Komponist hat mit seinen überwältigenden Kompositionen die Welt des Films in den vergangenen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Die Besucher erwartet ein außergewöhnlicher musikalischer Abend in großer Aufführung mit dem Hollywood Symphony Orchestra, Chor, Solisten und einer Licht- und Laserinszenierung.

Auf dem Programm stehen Filmmusik aus James Bond, Der Fluch der Karibik, Der König der Löwen, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar und vielen mehrmehr.