Feuershows, Konfetti-Regen und überall strahlende Gesichter

Weit über zwei Jahre mussten Fans, Veranstalter und Bands warten, um endlich das lang ersehnte 25. Jubiläum des Taubertal-Festivals in Rothenburg ob der Tauber feiern zu dürfen. Umso erleichterter zeigten sich die Verantwortlichen der Karo-Konzert-Agentur Rothenburg auch am Montag nach dem erfolgreichen Neustart. „Es war sensationell. Es ist kaum in Worte zu fassen“, zeigte sich Pressesprecher

