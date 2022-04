Energiegeladener Folk-Punk

Die „Dropkick Murphys“ präsentieren am 4. Juli um 20 Uhr Folk-Punk aus Massachusetts in der Würzburger Posthalle.

„Get up, get out of those sweatpants you’ve been wearing for the last year...better times are ahead – LET’S F-in’ GO!!” - Nach zwei Jahren Pandemie wirkt der Appell von Ken Casey, einer der beiden Sänger der Dropkick Murphys, wie ein Versprechen.

In den Monaten der Isolation hat die Folk-Punk Band gemeinsam an einem neuen Album gearbeitet. Auch wenn die Zeiten düster waren und selbst der Prozess der Aufnahme erschwert wurde – ein Teil der Aufnahmen wurde per Videokonferenz aus unterschiedlichen Räumen getätigt – so haben sich die „Dropkick Murphys“ doch bewusst für ein fröhliches und beschwingtes Album entschieden. Gerade in diesen Zeiten erinnerten sie sich gern an vergangene Tage, ihre Einflüsse wie „The Clash“ und das Gefühl frei zu sein, einfach durch die Straßen der beengten Stadt zu laufen, mit dem Wissen, dass eine gute Zeit vor einem liegt.

Und so versammelt das neue Album „Turn Up That Dial“ die großen Talente der Band: mitreißende Hymnen zwischen der ungebrochenen Energie des Punkrock bis hin zu eingängigen Melodien, die dem Irish Folk entliehen sind.

Im letzten Song des Albums „I Wish You WereHere“ werden schließlich ganz sanfte Töne angeschlagen und dem verstorbenen Vater von Al Barr Tribut gezollt – das Repertoire der Band ist auf dem neuen Album noch breiter als zuvor. Live ist die Energie der Band seit jeher ungebrochen – seit 25 Jahren touren die Dropkick Murphys beständig durch die Welt, gelten auf – wie auch neben – der Bühne als unangefochtene Partykanonen, die jede Konzerthalle mit Leichtigkeit in einen hedonistischen St. Patrick’s Day verwandeln können.

Mit mittlerweile zehn Studioalben im Gepäck kann die Band auf unzählige Hits und Hymnen zurückgreifen, die jeder im Raum mitsingen kann. Im kommenden Sommer kommen die „Dropkick Murphys „ für fünf ausgewählte Konzerte nach Deutschland – besondere Open Air Locations gepaart mit kleineren Hallenshows. Fans der Band sollten nicht zu lange zögern und schnell zuschlagen.

