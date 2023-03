Düster-romantische Lieder zum Tanzen

Das neue Album von „Subway to Sally“ heißt „Himmelfahrt“ und ist eine Abkehr von den düsteren Moritaten der Vorgänger-Werke. Es schwingt viel Hoffnung mit in den Texten, und die Songs wirken befreit vom zentnerschweren bleiernem Metall-Ballast, der noch auf „Mitgift“ beherrschendes Element war. Hingegen dringen jetzt die Melodien vergleichsweise locker-leicht und vor allem frisch in die Gehörgänge. Wie kam’s zu dieser Neuorientierung Richtung Vergangenheit? Schlagzeuger und Produzent Simon Michael sprach mit den Fränkischen Nachrichten über das neue Album, wie es entstand, die anstehende Tour und die „Eisheilige Nacht“ in der Würzburger Posthalle.

Simon Michael, die meisten Lieder von „Himmelfahrt“ laden ja geradezu zum Tanzen ein. Sind die alten Spielleute „Subway to Sally“ wieder erwacht?

Simon Michael: Wir haben unmittelbar nach „Hey!“ angefangen an den Stücken fürs nächste Album zu arbeiten – ganz im Stil von „Hey!“ Dann kam die Pandemie mit all ihren Einschränkungen und auch einer Zwangspause für „Subway to Sally“. Als wir danach wieder zusammen kamen und die Songs anhörten, merkten wir, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Welt war eine andere geworden. Uns war schnell klar, dass wir sie nicht noch einmal untergehen lassen können. Unsere Songs sollten mehr Hoffnung und weniger Tristesse transportieren. Also haben wir drei Songs der ersten Aufnahme-Sessions in die Tonne getreten und neu angefangen.

Für viele ist „Himmelfahrt“ eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ich sehe mich eher in die Ära Mitte/Ende der 1990er Jahre mit „Hochzeit“, also Eurer Blütezeit, erinnert?

Simon Michael: Na ja, mit Vergleichen ist das immer so eine Sache. „Subway to Sally“ haben immer nach „Subway to Sally“ geklungen. Sicher war bei den letzten beiden Alben der Metall-Anteil ein wenig größer. Aber wenn Ingo seine Gitarren-Riffs spielt und Eric Fish mit seiner markanten Stimme dazu singt, hat das immer einen bestimmten Charakter mit hohem Wiedererkennungswert. „Subway to Sally“ waren nie eine reine Mittelalter-Folkrock- Band, die mit einem großen mittelalterlichen Instrumentarium wie Laute, Schalmei oder Dudelsack auf irgendwelchen Märkten aufgetreten ist. Schon immer waren Punk und Metal fester Bestandteil unserer Musik. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Parallelen gezogen werden. Doch so einfach ist das nicht. Wir haben viele neue musikalische Entwicklungen eingearbeitet, auch wenn das nicht gleich so offensichtlich ist. Aber von der Grundstimmung her sind wir sicherlich in unsere Vergangenheit zurückgekehrt.

Bei aller Frische und Unbekümmertheit in den Melodien sind die Texte bisweilen doch etwa düster und mit dem ergreifenden „Lasst die Himmel fall’n“ entlasst ihr die Zuhörer mit einer tief-traurigen Nummer quasi in ein deprimierendes Nichts. So ganz ohne ein Maß an Morbidität geht es dann doch nicht?

Simon Michael: Das Düster-Romantische war schon immer ein Teil von „Subway to Sally“ und wird es auch immer bleiben. Das gehört einfach zu uns. „Lasst die Himmel fall’n“ war ursprünglich als Ballade mit viel Bombast angelegt. Doch bei der Aufnahme haben wir gemerkt, dass die Nummer so nicht funktionieren wird. Also haben wir die Instrumentierung heruntergefahren und dem Song ein eher karges Arrangement gegeben. Und plötzlich ging der Song unter die Haut.

Was noch auffällt, ist der zunehmende Einfluss von Geigerin Ally Storch.

Simon Michael: Ally ist meines Erachtens eine der besten Musikerinnen in Deutschland. Da ist es nur logisch, wenn wir ihre Virtuosität mehr ins Spiel bringen. Ich finde, das tut dem Album richtig gut.

Subway to Sally ist bekannt für die hohe Qualität ihrer Live-Shows. Demnächst geht es ja wieder auf Tour mit Auftritten an besonderen Plätzen und natürlich bei Festivals. Auf was dürfen sich die Fans freuen?

Simon Michael: Es wird einige Überraschungen geben, doch mehr will ich dazu nicht sagen. Bei unseren letzten Shows waren die neuen Songs doch sehr technisch. Und die Reaktionen im Publikum waren nicht so überschwänglich. Ganz im Gegenteil dazu herrschte, wenn wir die ollen Kamellen gespielt haben, eine ganz andere, euphorische Stimmung, die uns und das Publikum näher zusammengebracht hat. Genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wollen wir bei den anstehenden Auftritten intensivieren. Und natürlich wird „Himmelfahrt“ gewürdigt.

Und zum Jahresausklang stehen dann wieder traditionell die Indoor-Festivals „Eisheilige Nacht“ an, unter anderem am 27. Dezember in der Würzburger Posthalle auf dem Terminplan.

Simon Michael: Zunächst einmal freut es mich, dass die Würzburger Posthalle erhalten bleibt und dort weiterhin Konzerte stattfinden können. Und es freut mich natürlich besonders, dass wir dieses Jahr mit „Fiddler’s Green“, „Letzte Instanz“ und „Manntra“ tolle Bands dabei haben. Das wird eine runde Sache. Zudem werden wir ein Best-of-Programm im Gepäck haben, das Fans aller Schaffensphasen ansprechen wird.