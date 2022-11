Der fantastische Weg des Erwachsenwerdens

„Alice, Alice“, ruft eine im viktorianischen Stil weiß gekleidete Frau und läuft im Zuschauerraum an der Bühne entlang. Es ist Alices Schwester (Laura Sophie Heise), die Alice (Debora Di Biagi) Tanzunterricht geben will. Der beginnt dann und verläuft ganz anders als geplant. Die kleine Rebellin Alice schert sich nicht um wohlgesetzte Schrittfolgen, sondern überrascht mit einer fetzigen Rock’n’Roll - Einlage. Zum Ende des Abends liegen sich beide nur in den Armen. Fast etwas schade, denn man hätte gerne erlebt, welchen Tanzstil die zur Erwachsenen gereifte Alice aufs Parkett gelegt hätte.

Maßgeschneiderte Musik

Mit Spannung erwartet beginnt mit „Alice im Wunderland“ ein neues Kapitel des Würzburger Tanzensembles. Es ist eine Uraufführung und das erste Handlungsballett von Würzburgs Ballettdirektorin Dominique Dumais in der diesmal nahezu ausverkauften Theaterfabrik Blaue Halle. Der frühe Beginn der Premiere um 18 Uhr animiert einige wenige Besucher, mit einer Einladung den Kindern oder Enkeln eine Freude zu machen. Sind diese mit der Geschichte von Alices Weg ins Erwachsenwerden nach Lewis Carolls Klassiker schon vorher vertraut, fällt es ihnen nicht so schwer, dem Tanzabend ganz ohne Sprache oder Erzähler zu folgen und rasch einige vertraute Figuren wie das Weiße Kaninchen (Matisse Maitland), den verrückten Hutmacher (Riccardo Battaglia) oder die Herz-Königin (Venetia Lim Jia Yee), zu entdecken.

Die Ersatzspielstätte des Mainfranken Theaters kann nicht mit der ausgereiften Bühnentechnik aufwarten, die für eine spektakuläre Inszenierung Riesenvorteile hat. Für eine dennoch reizvolle Adaption des Kinderbuch-Klassikers sind andere kreative Möglichkeiten gefragt, um mit gelungenen choreografischen Einfällen den Fokus auf die tänzerische Umsetzung eines selbst erarbeiteten Librettos zu richten.

Zudem wird das Wagnis eingegangen, musikalisch nicht auf bekannte Kompositionen zu setzen, sondern mit maßgeschneiderter Musik des Percussionisten Peter Hinz, so Dominique Dumais, „etwas Neues und Originelles für unser Wunderland zusammenzuführen.“ So entsteht die Musik parallel zur Entwicklung der Choreografie, und selbst Peter Hinz wird als Lewis Carroll Teil der Inszenierung. Wie aus einem Guss fegt das Tanzensemble durch die Szenen einer Inszenierung, deren rasche Bilderfolge staunen lässt.

Reise ins Unterbewusstsein

Nach ihrer Begegnung mit dem Weißen Kaninchen lässt sich Alice darauf ein, in den engen Kaninchenbau einzusteigen. In einer großen Halle mit unendlich vielen Türen kommen ihr drei Grazien zur Hilfe, die mit Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit drei Tugenden verkörpern, die Alice entscheidend weiterhelfen. Eine kleine Tür lässt sich nur von der nach Einnahme eines Zaubertranks geschrumpften Alice passieren. Sie erhält von den Grazien eine ihr sehr ähnliche Puppe, die sie häufig zum Trost in ihre Arme nimmt und sich so an ihre Kindheit erinnert.

Nach dem Verzehr eines Kekses erscheint plötzlich eine riesige Heldin auf stämmigen Männerbeinen. Fast eine Sensation, dass dieses Duo einige gut koordinierte Tanzschritte zeigen kann. Jetzt kommt Alice an alle Türen heran, doch erst mithilfe des Weißen Kaninchen, das der weinenden Alice zur notwendigen Verkleinerung einen Fächer reicht, geht es in den Wald, mit merkwürdigen Gestalten wie Tweedle Dee und Tweedle Dum (Marcel Casablanca), die Alice einen Briefumschlag mit der Einladung zur Teegesellschaft streitig machen. Groß und klein wird Alice in rascher Folge beim Treffen mit einem aparten Fliegenpilz und einer weisen Raupe (Yester Mulens Garcia), die sich in einen Schmetterling verwandelt. Zum spektakulären Höhepunkt des ersten Aktes trägt vor allem die verrückte Köchin (Maya Tenzer) bei, die Teller für Teller zerdeppert, akustisch präzise vom Schlagzeuger untermalt. Die Grinsekatze (Mirko Ingrao) schaut sich genüsslich das Spektakel an und schreitet auch nicht ein, als das vermeintliche Baby der Herzogin (Tyrel Larson) zum Ferkel wird, das im Kochtopf landet.

Wehmütiger Rückblick

Im zweiten Akt tanzt sich die geschmeidige Grinsekatze in den Vordergrund und bereitet Alice auf die Teegesellschaft vor. Dort lassen es sich der verrückte Hutmacher, der Märzhase (Carl Hughes) und die Siebenschläfer-Maus (Alba Valenciano López) gut gehen. Selten sieht man derart kunstfertig tanzend servierten Tee, ohne einen Tropfen zu verschütten. Mit dem Schlüssel einer Grazie geht es nach vielen Wirrungen in den Garten der Herz-Königin (Venetia Lim Jia Yee), die mit ihren Untergebenen das nur von ihr favorisierte Kopf-ab-Spiel ausrichtet. Als die Grinsekatze das Opfer sein soll, ist Alice des Spiels überdrüssig und stellt sich offen gegen die Herrscherin. Die Reise ins Wunderland endet mit einem gemeinsamen Tanz, bei dem alle Figuren mit Alice in blauen Röcken agieren und ihr signalisieren, dass sie alle nur ein Teil ihrer zu Ende gegangenen Kinder- und Jugendzeit waren.

Kostüme absolute Hingucker

Absolute Hingucker sind alle Kostüme von Tatyana von Walsum und Monique Ickenroth, die selbst die unermüdlich aktiven Kulissenschieber stilecht ausstaffiert haben. Die Beleuchtung (Ingo Jooß) folgt den raschen Szenenwechseln und schafft es auch ohne Drehbühne, das Publikum in einen Rausch der Farben und Tanzrhythmen zu versetzen. Eher deplatziert wirken ab und zu unverständliche Laute oder Schreie. Da hätte ein eingestreuter trocken-ironischer Kommentar oder ein parodistischer Einschub für ein befreiendes Gelächter sorgen können.

In jeder Szene wird die bis ins Detail liebevolle Einstudierung der Choreografie sicht- und hörbar. Die kreative Zusammenarbeit mit dem Musiker Peter Hinz sorgt für eine ungetrübte Unterhaltung, die für „Alice im Wunderland“ ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Auf die künftigen Projekte des Tanzensembles darf man gespannt sein. ferö