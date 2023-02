Den Alltagstrott weggezaubert

Zauberer lebten in früheren Jahrhunderten im christlichen Abendland nicht ganz ungefährlich, schließlich wurden schon in der Bibel Zauberei und Götzendienst in einem Atemzug genannt. Dennoch gab es bis tief in die Neuzeit hinein Fürsten, die meinten, auf magische Hilfe nicht verzichten zu können und sie mit schwerem Geld bezahlten.

Verglichen damit ist die Zauberei heutzutage zu einem harmlosen (allerdings daher nicht leichteren) Geschäft geworden, aus den Fürstenhöfen von ehedem wurden Firmen, Festivals, Kongresse, Theater und ein neugieriges Allerweltspublikum, aus der dämonisch umwitterten Magie von einst eine heitere Illusionskunst und virtuoses Spiel mit Naturgesetzen.

Letzteres beherrschen die Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger, die eigentlich Arzt (Gernot) und Architekt (Wolfram) gelernt haben und unter ihrem Bühnennamen „Junge, Junge“ unlängst ihren zweiten Auftritt im ausverkauften Engelsaal in Tauberbischofsheim hatten, mit staunenswerter Perfektion.

„Junge, Junge“ ist ein Duo, das auf seinem Feld seit gut 20 Jahren auch international von sich reden macht, und mit seinem aktuellen Programm „Glücksmomente“ den Engelsaal mit leicht schwäbischem Tonfall moderierend, mit minimalen Requisiten auf der kleinen Bühne und wirklich verblüffenden Tricks über eineinhalb Stunden hinweg in Atem hielt.

Was die beiden schlaksig-jungenhaften Typen so alles mit unbeschwerter und dabei sinnverwirrender Beiläufigkeit vor aller Augen hinzauberten, war phänomenal und warf mehr als einmal die Frage auf, ob man hier wirklich seinen Augen trauen durfte.

Etwa wenn sich eine angegessene Tafel Schokolade vor aller Augen auf unbegreifliche Weise wieder vervollständigt, zwei gerade ausgetrunkene Becher wie im Märchen sich von selbst wieder füllen, ein ordinärer Holzstuhl rätselhaft seine Lage ändert und sich sogar vervielfacht, aus einem elastischen Stoffring ein Dutzend unterschiedlicher Hutformen hervorgezaubert werden, eine Zuschauerin (die Anwesenden wurden immer mal wieder in die Show einbezogen) eine ordinäre Glühbirne allein durch ihr Lächeln zum Aufleuchten bringt oder – einer der Höhepunkte des Abends – aus einer vom Publikum gegebenen Zahl zunächst ein magisches Quadrat erstellt und dadurch die eine von einem Zuschauer verdeckt aufgeschriebene Zahl vom Zauberer korrekt ermittelt wird.

Echtes Können und Kunstgriffe griffen da natürlich ununterscheidbar ineinander und trotzdem fragte man sich manchmal, ob das Duo nicht etwa doch über übernatürliche oder paranormale Fähigkeiten wie Gedankenlesen verfügt. Wie dem auch sei, nach dieser Show werden viele eine Zeit lang gebraucht haben, um wieder in die Alltagswirklichkeit zurückzufinden. the