Billy Idol live in Nürnberg

Billy Idol gastiert am Freitag, 30.Deptember um 20 Uhr in Nürnberg in der Arena Nürnberger Versicherung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Billy Idol musste seine Sommertour 2022 auf den Herbst verschieben. Die neuen Termine finden nunmehr in der Zeit zwischen dem 23. September und dem 11. Oktober statt. Wegen der großen Resonanz wurden mehrere Zusatzkonzerte anberaumt.

Billy Idol gastiert am 30. September in Nürnberg. © Steven Sebring

Zur Verlegung seiner Konzerte gab Billy Idol folgendes Statement ab: „Wie viele von euch wissen, hat mich dieses Jahr mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert, die noch immer nicht vollständig gelöst sind. Obwohl meine Genesung fast abgeschlossen ist, haben mir die Ärzte dringend geraten, bis Ende August nicht auf Tour zu gehen. Mit großer Frustration mussten wir deshalb die deutschen Billy Idol-Daten auf September/Oktober verschieben. Ich bedanke mich für euer Verständnis und eure Unterstützung. Das Warten auf die Shows wird sich lohnen!“

Mehr zum Thema Sonderthema Brillante Briten Mehr erfahren Spielwaren Playmobil-Mutter leidet unter hohen Kosten Mehr erfahren 109. Frankreich-Rundfahrt «Kein Actionfilm»: Geschke und Walscheid kritisieren Tour Mehr erfahren

Billy Idol, der beliebteste Rebell der Welt, bestreitet seine „The Roadside Tour 2022“ mit neuer Musik und einem Stapel zeitloser Klassiker. Billys Tour-Band besteht aus seinem langjährigen Gitarristen und Co-Schreiber Steve Stevens sowie Stephen McGrath (Bass, Backing Vocals), Billy Morrison (Gitarre, Backing Vocals), Paul Trudeau (Keyboards, Backing Vocals) und Schlagzeuger Erik Eldenius.