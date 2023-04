Beth Hart gastiert in Würzburg

Die US-amerikanische Blues-Röhre Beth Hart gastiert am Montag, 20. November, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in die Würzburger Posthalle.

Gerade war sie für mehrere ausverkaufte Konzerte in Deutschland. Die bisher erfolgreichste Deutschland – Tournee überhaupt für diese Ausnahmekünstlerin. Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und retuschierten Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Noch nie hat sich das Grammy-nominierte Talent auf einer Platte so roh präsentiert wie auf „War In My Mind“. Auf dem Album geht sie offen mit ihren inneren Dämonen um und offenbart den Zuhörern ihre bisherigen Erfolge und Rückschläge im Leben.

Ihr letztes Studioalbum „A Tribute to Led Zeppelin“ von 2022 schaffte es in Deutschland bis auf Platz 4 der Album Charts. Abschließend hält Beth Hart inne und meint: „Dieses Zeppelin-Album hat es mir ermöglicht, meine ganze Wut herauszulassen, und dafür bin ich wirklich dankbar.“ Und es ist eine großartige Hommage an die Band mit durchaus eigenständigen Cover-Versionen.