„Avantasia“ in Ludwigsburg

Tobias Sammet gastiert mit seinem Projekt „Avantasia“ am Donnerstag, 4. August, um 19.30 Uhr in Ludwigsburg am Residenzschloss mit der „20th Anniversary Show“.

Vor über 20 Jahren, im Frühjahr 1999, entschloss sich der damals noch relativ unbekannte Fuldaer Musiker Tobias Sammet im Alter von 21 Jahren zum Sprung ins kalte Wasser, um sich den Traum eines Soloprojekts zu erfüllen, in dessen Rahmen er mit den Helden seiner Jugend eine etwas andere Rockoper schaffen wollte. Als die erste Vorabsingle vom Album „Avantasia – The Metal Opera“ im Jahr 2000 erschien, konnte noch niemand ahnen, dass mit dem Titel ein neues musikalisches Genre den Weg in die Enzyklopädien der Rockgeschichte finden würde. Der Begriff „Metal-Oper“ war geboren. Über 20 intensive Jahre sind seitdem vergangen, in denen Sammet den Status von „Avantasia“ als weltweite Größe immer wieder untermauert und ausgebaut hat.

„Avantasia“ rockt am Donnerstag, 4. August, am Residenzschloss in Ludwigsburg. © Avantasia

Zum 20-jährigen Bestehen ist es an der Zeit, die Reise vom Debütalbum „The Metal Opera“ bis zum aktuellen Nummer-Eins-Album „Moonglow“ im Rahmen von besonderen History-Shows auf ausgewählten Festivals Revue passieren zu lassen.