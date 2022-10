Andreas Gabalier rockt auf dem Würzburger Residenzplatz

Andreas Gabalier gastiert am Samstag, 12. August, um 20 Uhr im Rahmen seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!” in Würzburg auf dem Residenzplatz.

Für Andreas Gabalier wird 2023 wieder ein Live-Jahr der Superlative. Nach seinen Arena-Shows im Frühjahr wird der „Volks-Rock‘n‘Roller“ weitere Shows nachlegen. Darüber hinaus stehen weitere, losgelöste exklusive Live-Termine an. Mit Streamings im Milliardenbereich, Gold- und Platinawards, seines mit Hochspannung erwarteten neuen Albums „Ein neuer Anfang“ (Electrola), mehreren Hallen- und einer ausverkauften Stadiontournee (2019), sowie der Megashow vor über 90 000 Besuchern in München, zählt Andreas Gabalier zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich werden auch auf der Tour im nächsten Jahr Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen. Gigantische Bühnenbilder und eine Showinszenierung bieten ihm immer wieder den Rahmen, der den Vergleich mit Weltstars nicht scheuen braucht.

Tickets gibt es ab Dienstag,18. Oktober, um 12 Uhr exklusiv unter www.eventim.de. Ab Freitag, 21.Oktober, um 10 Uhr auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.