Entlang des grünen Inns oder auf den Spuren von Mozart

Entspanntes Bikevergnügen mit attraktiven Zwischenstopps entlang sanfter Flussläufe, vorbei an der historischen Stadt Kufstein mit ihrer imposanten Festung oder doch lieber anspruchsvolle Anstiege, die die Wadeln glühen lassen: Im abwechslungsreichen und vielseitigen Radroutennetz des Kufsteinerlandes findet jeder seine Lieblingstour. Unterwegs verkosten die Radler und E-Biker regionale Schmankerln, erleben Tiroler Kultur und Brauchtum sowie die Gastfreundschaft der Region.

Zwischen dem Naturschutzgebiet Kaisergebirge im Osten und einer reizvollen Seenlandschaft im Westen erstreckt sich das Kufsteinerland als Tor zu den Tiroler Alpen. Rings um die mittelalterliche Festungsstadt Kufstein liegen die acht malerischen Ortschaften der Region. Eine landschaftlich einzigartige Natur- und Kulturlandschaft, die auch passionierte Radfahrer zu schätzen wissen, denn sie finden hier ein weitläufig ausgebautes Radroutennetz. Urlauber auf zwei Rädern haben die Qual der Wahl – vom beschaulichen Dahinstrampeln am Flussufer, bis hin zu knackigen Touren ins Gelände ist alles dabei, was das Radlerherz begehrt.

Wie ein perfekter Radtag im Kufsteinerland aussieht? Zum Beispiel so: Den Wind um die Nase geht es gemütlich am Ufer des Inn entlang. Idyllische Auen und kleine Sandbänke sind wie gemacht für eine wohltuende Rast in der Sonne. Mit 520 Kilometern ist der Innradweg einer der längsten Fernradwege Europas. Vom Ursprung des grünen Gebirgsflusses im Engadin bis nach Passau, wo der Inn in die Donau mündet. Die fünfte Etappe der Radroute führt direkt durch das Kufsteinerland und eignet sich perfekt für Familien und Genussradler. Zu entdecken gibt es für Groß und Klein vieles entlang der Strecke, allen voran natürlich das mittelalterliche Kufstein mit seiner imposanten Festung am Fuß des beeindruckenden Kaisergebirges. Unweit des Haflingerdorfes Ebbs legt die Innfähre ab, die noch so aussieht wie anno dazumal. Heute setzt der Fährmann von Ebbs aus vor allem Radler über nach Kiefersfelden.

Mozartradweg

Auf den Spuren des Wunderkindes Wolfgang Amadeus Mozart führt der Mozartradweg über 450 Kilometer von Bayern durch Tirol nach Salzburg und streift dabei auf zwei abwechslungsreichen Etappen das Kufsteinerland. Auf durchwegs asphaltierten Radrouten und verkehrsarmen Nebenstraßen geht es für die Radler mit Blick auf das majestätische Kaisergebirge von Rosenheim ins Genussdorf Niederndorf, dem Ziel der elften Etappe des Mozartradweges. Mit 29 Kilometer Distanz und 150 Höhenmetern hat diese Strecke einen leichten Charakter. Erlebnisse wie die Zahnradbahn auf den Wendelstein, der Waldseilgarten und die Sommerrodelbahn in Oberaudorf oder das Waldschwimmbad und die Kapelle Maria Heimsuchung in Niederndorf runden das Tagesprogramm ab. Die zwölfte Etappe ist etwas anspruchsvoller und führt auf knapp 20 Kilometern mit 270 Höhenmetern von Niederndorf nach Kössen.

„Wer nicht genießt, wird ungenießbar“, sagt ein Sprichwort. Im Kufsteinerland mit seiner herzlichen Tiroler Gastfreundschaft und seinen köstlichen regionalen Schmankerln kann das nicht passieren. Auf der großen Kaiserweis‘ Genussradrunde ist das Genießen Programm. Es gibt unzählige Möglichkeiten bei regionalen Läden anzuhalten, Spezialitäten zu verkosten und diese gleich zu kaufen. Von Kufstein, über den Walchsee bis Kössen und über Rettenschöss und Niederdorf geht es zurück zum Ausgangspunkt der Strecke. Im eigenen Rhythmus kräftig in die Pedale treten, die atemberaubend schöne Landschaft im Blick, sich wieder einmal so richtig spüren – das hat etwas Meditatives. Dabei ist die Tour mit rund 720 Höhenmetern durchaus anspruchsvoll. Gut, dass es auf der fast 72 Kilometer langen Route viele Gründe gibt, um zwischendurch vom Rad abzusteigen: Bei der Heumilchkäserei Plangger zum Beispiel, wo im Laden Käsespezialitäten aus regionaler Milch verkostet werden können. Durch ein Panoramafenster blicken Besucher in den hauseigenen Felsenkeller, in dem die Laibe bei einer konstanten Temperatur von 12 bis 13 Grad lagern. Weitere Tipps sind der Kaissenhof in Ebbs mit seiner gemütlichen Hofschenke oder die Schaubrennerei Zum Messerschmied, wo exzellente Destillate in historischem Ambiente gebrannt werden.

Rundwege um den Pölven

Auf zwei Rädern rund um das spektakuläre Bergmassiv des Kaisergebirges geht es entlang der 80 Kilometer langen Kaiserradrunde. Von Kufstein aus führt der Weg entlang saftiger Wiesen, den Inn zur Linken und den Zahmen Kaiser zur Rechten. Alpiner Soundtrack für die Etappe: das beruhigende Läuten der Kuhglocken. In Ebbs lohnt ein Stopp im Raritätenzoo, wo es exotische Tiere zu sehen gibt. Ein Besuch im Fohlenhof in Ebbs ist ein Programmpunkt, der die Herzen von Pferdeliebhabern höherschlagen lässt. Um die 100 Haflingerpferde erwarten mit ihren markanten blonden Mähnen Jung und Alt. Knapp 30 Kilometer lang ist die gemütliche Pölvenradrunde, bei der es in einem welligen Höhenprofil rund um den markanten Pölven geht. Der Start ist in Bad Häring. Infos sind unter www.kufstein.com/de/tirol-natur/sommer/radfahren-mountainbiken zu finden.

