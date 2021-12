Basler Weihnachtsmarkt: Zwischen Kerzenziehen und Glasblasen

Der Basler Weihnachtsmarkt besticht mit lokalen Handwerkskünsten und Adventskalendern. Bei einem können Besucher sogar ihr eigenes Geschick auf die Probe stellen. Zum Schutz der Besucher wurde ein umfangreiches Corona-Schutz-Konzept erarbeitet.

In der mit rund 170 000 Einwohnern drittgrößten Stadt der Schweiz verteilt sich der Weihnachtsmarkt bis 23. Dezember auf drei Orte: Dem Barfüßerplatz sowie dem Münsterplatz, beide in Großbasel, seit 2015 ist er auch mit der Adventsgass in Kleinbasel vertreten. Alle Locations liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Seit 1977 existiert der Markt auf dem zentral gelegenen Barfüßerplatz. Ab Badischem Bahnhof nimmt man die Tramlinie 6 und steigt zehn Minuten später am Barfüßerplatz aus. Wer eine Station früher am Marktplatz aussteigt, bzw. zwei Stationen früher an der Schifflände (gleich die erste Station, nachdem das Tram die Mittlere Brücke überquert hat), schlendert über die mittelalterliche Altstadt zum Weihnachtsmarkt. Für Kinder startet an der Schifflände übrigens auch die Fahrt mit dem Weihnachtsträmli. Die weihnachtlich dekorierte Oldtimer-Straßenbahn fährt an zehn Nachmittagen durch die Stadt, die Karten dafür gibt es gratis (www.tramoldtimer-basel.ch/weihnachtstram1.html).

Leute, die gut zu Fuß sind, können die Route über den steil aufwärts gehenden Rheinsprung wählen und genießen mit zunehmenden Höhenmetern die Panoramasicht auf Rhein, Kleinbasel und den Südschwarzwald. Falls man sich für diesen Weg entscheiden, startet man die Tour über den Weihnachtsmarkt sinnvollerweise auf dem Münsterplatz. Wer keine Lust aufs Schlendern hat, verlässt also erst am Barfüßerplatz das Tram (ja, es heißt tatsächlich „Das Tram“). Der Barfi, wie er liebevoll von den Baslern genannt wird, liegt nur wenige hundert Meter vom Marktplatz mit dem schönen roten Rathaus entfernt.

Erstes Highlight: Der Stand der Jobfactory. Dort können Marktbesucher ihre Kerzen selbst fabrizieren, bezahlt wird nach Gewicht. Das Besondere: Die Jobfactory unterstützt arbeitslose Jugendliche, indem sie sie per Praktika in verschiedene Berufe schnuppern lässt und ihnen bei Bewerbungen hilft. Und so stehen die Jugendlichen den Besuchern und Besucherinnen beim Tauchen der Dochte in die Behälter mit flüssigem Wachs zur Seite.

Wer weiter durch die engen Gassen rundum die Barfüßerkirche spaziert, findet zwischen dem üblichen Tand „Made in China“ auch Lokales. So verkauft die Künstlerin Heidi Schmelzer (www.naivepainting.com) ihre Bilder und Postkarten mit Baselmotiven. Tatsächlich erinnern diese an die Wimmelbilder des berühmten Malers Ali Mitgutsch. Weiter geht es durch die Kaufhausgasse in Richtung Münsterberg zum Münsterplatz.

Basel ist Museumsstadt – daher ist auf dem Weg vom Barfüßerplatz zum Münsterplatz das Schweizerische Museum für Papier, Schrift und Druck (www.papiermuseum.ch) mit eigenem Stand in der Kaufhausgasse vertreten. Mitarbeiter demonstrieren mit einer kleinen Druckmaschine zudem vor Ort, wie Prägedruck funktioniert.

Über die etwas steile Gasse Münsterberg geht’s hinauf zum Münsterplatz. Hier herrscht eine völlig andere Atmosphäre. Ein großer Weihnachtsbaum, geschmückt durch das Basler Weihnachtsschmuckgeschäft Johann Wanner, sticht sofort ins Auge. Dahinter liegt der weihnachtliche Märchenwald für die jüngsten Besucher. Kinder können dort ohne Anmeldung Kerzenziehen, Fackeln herstellen, Schmieden, Lebkuchen verzieren, mit der Kindereisenbahn fahren und vieles mehr. Diese Mitmachaktionen für Kids gibt es bis zum 22. Dezember.

Auf dem Münsterplatz befinden sich etwa ein Drittel aller Stände, und zwar in wesentlich größeren Abständen als auf dem Barfüßerplatz. Hier lässt es sich entspannt flanieren. Einen zweiten Blick lohnt der gläserne Weihnachtsschmuck des Arlesheimers Markus Jeanneret alias Santa Claus GmbH. Die mundgeblasenen und handbemalten Kunstwerke sind zwar nicht günstig, aber originell. Typisch für Basel ist etwa der Waggis, eine Figur der Basler Fastnacht. Ebenfalls witzig: Der 2015 eröffnete Turm des Pharmakonzerns Roche als Weihnachtsschmuck.

Kalbsbratwurst und gegrillte Cervelat (letztere in Basel „Chlöpfer“ genannt) sind typisch für die Schweiz. FNatürlich gibt es auch gebrannte Mandeln, aber die Preise für diese Leckereien lösen bei deutschen Besuchern akute Schwindelanfälle aus.

Fähre nach Kleinbasel

Die Adventgäss liegt in der Rheingasse auf der anderen Seite des Rheins, in Kleinbasel. Dazu geht man am Münster vorbei in Richtung Rheinsprung und hinunter zum Rhein. Es folgt eine einzigartige Basler Erfahrung: Man setzt mit der Rheinfähre über ans andere Flussufer. Insgesamt gibt es in Basel vier Fähren für Fußgänger. Ohne Antrieb, nur per Wasserkraft überquert die Fähre, die über ein sogenanntes Gierseil per Rolle mit dem über dem Rhein gespannten Fährseil verbunden ist, den Rhein. Kleinbasel gilt –im Gegensatz zum mondänen Großbasel mit Münster, Rathaus und Marktplatz – übrigens als der coolere Stadtteil. Mit der Rheingasse als einer der Partymeilen der Stadt haben sich die Organisatoren genau den richtigen Ort für eine weihnachtliche Fressgasse ausgesucht. Der erstmalig stattfindende Mitmach-Adventskalender liegt in einer Garage in der Rheingasse 24 und bietet von Origami, über Gesangsstunde bis zum Glasblasen sehr verschiedene Aktivitäten – alle sind kostenlos.

Auf jeden Fall sollte man das Münster von innen besichtigen. Wer mag, besteigt den Turm, um den Weihnachtsmarkt von oben zu genießen. Ein Abstecher lohnt sich zum Adventskalender des Theater Basels (www.theater-basel.ch). Bis 23. Dezember gibt es täglich um 17 Uhr eine halbstündige Darbietung, der Eintritt ist gratis.

Basel hat daneben viele Museen zu bieten. Die Barfüßerkirche beherbergt übrigens einen Teil des Historischen Museums. Derzeit beherbergt es eine Ausstellung über Nietzsche, vor Jahren war dort eine viel beachtete Ausstellung über Verdingkinder zu sehen.