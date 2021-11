Ärztliche Bereitschaftsdienste

Bezirk Nord Wertheim:

Freudenberg/Großrinderfeld/Grünsfeld/Lauda-Königshofen/Külsheim/Tauberbischofsheim/Werbach/Wertheim/Wittighausen. KVBW-Notfallpraxis Wertheim: für transportfähige Patienten: Wochenenden und Feiertage 8 bis 18 Uhr in der Rotkreuzklinik Wertheim, Rotkreuzstraße 2; Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr ist die Notfallpraxis im Ärztezentrum, Bahnhofstraße 33 in Wertheim. Hausbesuchsanforderungen - nur bei zwingender medizinischer Notwendigkeit - Montag, Dienstag und Donnerstag 18 bis 8 Uhr des Folgetages; Mittwoch 13 bis 8 Uhr des Folgetages; Freitag 16 bis 8 Uhr des Folgetages. Wochenenden und Feiertage 8 bis 8 Uhr des Folgetages unter Telefon 116117.

Bezirk Süd Bad Mergentheim:

Ahorn/Assamstadt/Boxberg/Bad Mergentheim. Notfallpraxis am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim in der Uhlandstraße 7: Wochenenden und Feiertage 9 bis 22 Uhr. Hausbesuchsanforderungen. Werktags außerhalb der Sprechstundenzeiten (Montag, Dienstag und Donnerstag 18 bis 8 Uhr, Mittwoch 13 bis 8 Uhr; Freitag ab 16 Uhr) und an Wochenenden unter Telefon 116117.

Schrozberg/Bartenstein. Ärztlicher Bereitschaftsdienst zu erreichen unter Telefon 07935/726183.

Bezirk Miltenberg. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 116117.

Bezirk Würzburg: Gerchsheim/Eisingen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der zentralen Notfallnummer 01805/191212.

Augenärztlicher Notdienst. Der diensthabende Arzt ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages sowie Mittwoch von 13 bis 7 Uhr des Folgetages unter Telefon 116117 zu erreichen. Freitags bis sonntags und feiertags findet der augenärztliche Notdienst in der Notfallpraxis im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26, Telefon 116117, statt. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 22 Uhr, Wochenenden und Feiertage 10 bis 20 Uhr.

Hals-Nasen-Ohren. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn, Telefon 116117. Öffnungszeiten: Wochenenden und Feiertage 9 bis 22 Uhr. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 116117.

Kinder und Jugendliche. Die Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche befindet sich im Caritas-Krankenhaus, Uhlandstraße 7, Bad Mergentheim. Öffnungszeiten: Wochenenden und Feiertage 9 bis 20 Uhr. Unter der Woche stehen die Kinder- und Jugendärzte außerhalb der Sprechstunden abwechselnd in ihren Praxen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung: Montag, Dienstag und Donnerstag 18 bis 20 Uhr, Mittwoch 13 bis 20 Uhr, Freitag 16 bis 20 Uhr. Den diensthabenden Arzt erfahren Patienten unter Telefon 116117. Nach 20 Uhr können sich die Eltern an den Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche, Telefon 116117, wenden.

Orthopädie- und Unfallchirurgie. Eine Praxis in der Nähe findet man auf www.orthinform.de oder www.kvbawue.de, über die Rettungsleitstellen, die Rufnummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie durch Aushänge in Praxen und Krankenhäusern.

Truppenärztliche Bereitschaft. Für Soldaten des Standortes Niederstetten und Umgebung gibt Auskunft die Bundeswehr Niederstetten, Telefon 07932/9710.

Zahnärzte:

Main-Tauber-Kreis. Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

Untermain. Sprechstunde nur in dringenden Fällen am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr Zahnarzt Valentin Yordanov, Am Kohlersberg 2, 97828 Marktheidenfeld/Ortsteil Michelrieth, Telefon 09394/8243.