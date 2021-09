Ärztliche Bereitschaftsdienste

Neckar-Odenwald-Kreis. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Neckar-Odenwald-Kreis für den Zeitraum vom 18.. bis 20. September:

Rettungsdienste

Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle ist unter dem europaweit einheitlichen Notruf 112 (ohne Vorwahl) erreichbar.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärzte

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Allgemeine Notfallpraxis Buchen, Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37: Freitag 19 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8 bis 22 Uhr. Allgemeine Notfallpraxis Mosbach, Neckar-Odenwald-Kliniken, Knopfweg 1: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 19 bis 22 Uhr, Mittwoch, 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8 bis 22 Uhr.

Krautheim. Ärztlicher Notdienst für den Bereich Krautheim, Dörzbach, Ailringen, Hollenbach, Westernhausen, Winzenhofen, Eberstal, Diebach, Marlach und Assamstadt, Telefon 116117 und 07940/148777.

Limbach. Ortsteile Heidersbach, Krumbach, Laudenberg, Limbach und Scheringen: Ärztliche Notfallzentrale Mosbach, Telefon 06261/4081. Ortsteile Balsbach und Wagenschwend: Ärztliche Notfallzentrale Eberbach, Telefon 116117 und 06271/4222.

Kinderärzte

Neckar-Odenwald-Kreis. Der zuständige kinderärztliche Notdienst ist samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr über den Anrufbeantworter des jeweiligen Kinderarztes zu erfahren. Der allgemeine Bereitschaftsdienst in den Neckar-Odenwald-Kliniken ist erreichbar unter Telefon 116117.

Augenärzte

Augenärztlicher Notdienst. Die zentrale Augen-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26, 74078 Heilbronn, Telefon 0180/6020785. Geöffnet ist die Praxis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Zahnärzte

Am Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr. Internetabruf: www.kzvbw.de, darüber hinaus ist der diensthabende Zahnarzt nur in Notfällen erreichbar.