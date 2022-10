Messesonntag in Tauberbischofsheim war absoluter Höhepunkt

Tauberbischofsheim. Das Wetter spielte mit. Bei teils strahlendem Sonnenschein kletterte das Thermometer am Sonntag auf weit über 20 Grad. War der Samstag durch die vielen Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Zuschauer beim TBB-Run ein äußerst gut besuchter Messetag, sollte der abschließende Sonntag bei geöffneten Geschäften ein regelrechter Besuchermagnet werden. Von Konzerten auf dem Marktplatz mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle über musikalische Darbeitungen des Spielmannszugs bis zum Kinderkonzert "Peter und der Wolf" in der Stadtkirche St. Martin, dem Streetfood-Festival auf dem Marktplatz, dem Rummel samt Krämermarkt und Autoschau in der Vitryallee und einer Kinderstadtführung war viel geboten. Die Karussells mit ihren blinken Lichtern zogen Kinder und Jugendliche in ihren Bann. Kein Wunder, denn nach zweijähriger Pause waren viele erpicht, sich endlich wieder ins Vergnügen zu stürzen.

