Hardheim. Zwischen dem 26. und 28. November findet in Hardheim wieder ein Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz statt.. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Allerdings gilt zum Besuch die "2G-Regel". Das heißt, es dürfen nur gegen Corona geimpfte oder von Corona genesene Personen am "Budenzauber" teilnehmen. Diese Regelung sorgte für einige Diskussionen im Gremium. Weitere Informationen folgen.

