Die Sommeraktion „Radeln und Rätseln“ auf dem Skulpturenradweg startet an diesem Samstag und dauert bis Ende des Monats. Die fünf Bürgermeister der RIO-Kommunen Wolfram Bernhardt aus Adelsheim, Jürgen Galm aus Osterburken, Thomas Ludwig aus Seckach, Ralf Killian aus Ravenstein und Ralph Matousek aus Rosenberg (von links) haben die ersten Etappen schon erradelt und trafen sich an der Skulptur am Osterburkener Römerturm.

© Helmut Frodl