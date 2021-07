Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis wurde von Sonntag, 4. Juli, bis einschließlich Montag, 12. Juli, kein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion registriert. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt Infizierten im Landkreis beträgt weiterhin 5133. Nachdem es auch am Montag keinen neuen Infektionsfall im Landkreis gibt, bleibt die Inzidenz am dritten Tag in Folge bei 0,0.

