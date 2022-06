Excellence-Award für Knuth Schwarz

Bad Mergentheim. Der internationale Speaker Slam fand mit 140 Teilnehmern aus 19 Nationen statt. Im Rahmen des viertägigen Goldprogramms bereitet man sich auf einen Doppelweltrekord in dem Bereich Speaker Slam auf zwei Bühnen vor, um nach New York, München, Frankfurt, Wien, Stuttgart, Hamburg, Berlin nun in Mastershausen einen weiteren Rekord aufzustellen. Beim Speaker Slam treten Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander an. Mit dabei war Knuth Schwarz aus Bad Mergentheim mit seinem Thema Digitales Büro sowie Selbst- und Zeitmanagement. Er konnte Publikum und Jurymit seinen Themen überzeugen und für sich gewinnen und einen Excellence-Award des Veranstalters und Top-Speaker Hermann Scherer entgegennehmen.

