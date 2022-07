38-Jähriger ist in Kleinheubach mit Skateboard bergauf unterwegs

Kleinheubach. Etwas genauer hinschauen musste einer Streife der Miltenberger Polizei am Dienstagvormittag in Kleinheubach, als ihnen ein 38-Jähriger auf seinem Skateboard mit auffallend hoher Geschwindigkeit bergauf entgegenkam. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Skateboard zwei Elektromotoren mit rund 2000 Watt verbaut waren und dieses hierdurch eine Geschwindigkeit von rund 35 Stundenkilometern erreichen kann. Das Fahrzeug wurde noch vor Ort sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1