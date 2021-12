Zusatzkonzert in Nürnberg

„Die drei ??? und der dunkle Taipan“, ein Live-Hörspiel geht 2022 auf Jubiläums Tournee und gastiert auch in Nürnberg. Am 28. Oktober um 20 Uhr gibt es jetzt auch einen Zusatztermin in der Arena Nürnberger Versicherung. Ein Show war bereits für den 29. Oktober terminiert.

2022 geht es endlich los. Die Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich holen die langersehnten Shows ihrer Live-Hörspiel-Tournee „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ nach.

Die Sprecher der drei Fragezeichen freuen sich auf die Tour. © Hartmann

Die Sprecher und alle Beteiligten können den Start der Tour kaum erwarten. Der Zugang für die Zusatztermine erfolgt deshalb aktuell nur unter 2G Bedingungen. Die Regelung wird bei Bedarf angepasst und kann auch gelockert werden.