Zuhörer unter Strom gesetzt

Ungewöhnlich war das 1. Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters im Konzertsaal der Würzburger Hochschule für Musik in mehrfacher Hinsicht. Endlich waren die Philharmoniker der Domstadt mit ihrem Dirigenten und GMD Enrico Calesso wieder live zu erleben. Doch war viel Geduld gefragt, bis ein beachtlicher Besucherstrom die Plätze im gut gefüllten Saal ohne Mund-Nasen-Schutz einnehmen konnte. So begann das erste von zwei Konzerten wegen der 3G-plus-Kontrollen eine Viertelstunde später als vorgesehen.

Ist die Liebe wirklich stärker als der Tod? Diese Frage wird in der 1762 in Wien uraufgeführten Oper „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck verhandelt. Die vom Orchester temperamentvoll gespielte, ungewöhnlich kurze Ouvertüre wirkte vordergründig festlich-heiter, doch prägnant gespielte, unheildrohende Einschübe sorgten für abrupte Stimmungswechsel. Reichlich Fantasie war dann bei Igor Strawinskys 1928 komponierten Ballettsuite „Apollon musagète“ gefordert, um sich die verlockende Begegnung zwischen Apoll und den Musen Kalliope, Polyhymnia und Terpsichore in Form von allegorischen Tänzen vorzustellen. Der Komponist verzichtete auf Holz- und Blechbläser nebst Schlagzeug, um allein mit Streichinstrumenten die gewünschten edlen Klangfarben zur Geltung zu bringen. Mit Punktierungen in den langsamen Teilen begann die Ouvertüre mit der Geburt Apollos. Prächtig erklang ein behutsam vom Orchester begleitetes Violinsolo in der „Variation des Apollo“. Es erschienen die genannten Musen der Dichtung, des Gesangs und des Tanzes, gefolgt von „Pas d´action“, einer tänzerischen Szene, in der Apoll jede Muse mit einem Geschenk beehrte. Es folgten die Künste der Musen, deren Vorstellung Apollo feierlich mit zwei Solo-Violinen kommentierte. Apollo und Terpsichore bestritten einen „Pas de deux“, bis sich dann alle drei Musen in einer Coda um Apoll gruppierten, der sie zu den Klängen der Apotheose zum Parnass führte.

Vor dem zweiten Teil des Konzertes galt es, tief Luft zu holen. Denn das Orchester und die in Köln lebende, 1986 in Moskau geborene Pianistin Olga Scheps elektrisierten nach der Pause das gebannt lauschende Publikum mit Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 in G-Dur op. 58. Beide glänzten in den drei kontrastreichen Sätzen mit lebendigen Dialogen, in denen sich lyrisch-träumerische Klänge mit kraftvoll-energischen Einwürfen die Waage hielten. Nicht nur im Mittelsatz mit dem sinfonisch-dramatischen Kernstück des Werkes räumte das Orchester der Solistin den ihr gebührenden Vorrang ein.

Gleich im ersten Satz zog die Pianistin mit zarten und verhaltenen Klängen des Klaviers, die wie improvisiert wirkten, alle Aufmerksamkeit auf sich. Mit variationsreicher Anschlagskultur verband Olga Scheps schwirrende Triller, chromatische Läufe und perlende Akkorde zu einem einzigen Jubelgesang.

Gegensätzliche Themen überraschten im langsamen Satz, in dem ein innig flehendes Legatothema auf ein düster-bedrohliches, marschartiges Stakkatothema des Orchesters prallte.

Versöhnlich beschloss die Pianistin mit einer aus der Tiefe aufsteigenden Figur in e-Moll den langsamen Satz. Entsprechend begannen die Streicher im Pianissimo das Final-Rondo mit einem munteren Tänzchen, das vom Solo-Klavier zart-schwärmerisch kommentiert und abgewandelt wurde. Nach einer herrlichen Kadenz und Abwandlungen des Rondothemas endete das Klavierkonzert mit einer fulminanten Stretta.

Das Publikum forderte stürmisch klatschend eine Zugabe. Statt wie zuvor mit federnder Leichtigkeit und femininer Eleganz zu beeindrucken, forderte Olga Scheps mit den stürmisch attackierenden Läufen des dritten Satzes aus Prokofjews siebter Sonate Klavier und Zuhörern alles ab. Mit „Precipitato“ (überstürzt) war das Finale treffend überschrieben. Die Pianistin verwandelte den Flügel mit unerbittlich-kraftvoller Motorik in ein veritables Perkussionsinstrument und setzte die Zuhörer regelrecht unter Strom. ferö