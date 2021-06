World Club Dome in den Startlöchern

Europa öffnet sich langsam doch noch für einen Festival-Sommer 2021. Das lässt auch auf den September hoffen, wenn BigCityBeats mit der Umsetzung der „World Club Dome Las Vegas Edition“ in Frankfurt als erstes Großevent in Deutschland seit der Pandemie Geschichte schreiben will. „Wir haben mit der Verschiebung des größten Clubs der Welt von Juni auf September die absolut richtige Entscheidung getroffen“, so Breiter, „wir verfügen über ein riesiges Areal von Wald, Wiese und Schwimmbad, so groß wie 100 Fußballfelder, wo die WorldClubber alle zusammen sicher aufhalten können“. Der Freiluftbereich des Deutsche Bank Park (ehemalige Commerzbank-Arena) bietet viel Platz, um Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Viele Teststationen

„Wir werden an den Eingängen zahlreiche Teststationen einrichten“, so der CEO, „so dass all unsere Gäste auf dem Gelände sicher sind. Es sind weitere deutschlandweite Teststationen geplant. Zudem werden wir die Besucherkapazität dementsprechend drosseln, um Abstände generieren zu können.“ Derzeit wird mit wissenschaftlichen Experten an einem umfassenden Sicherheitskonzept gearbeitet. „Ebenso freuen wir uns, dass wir auch das Fußballstadion, die Heimat der Eintracht Frankfurt, nutzen können. Die Mainstage, die Platz für gut 50 000 Gäste bietet“. Mit dem offenen Cabriodach ein weiterer Meilenstein. Wissenschaftlich ist durch eine aufwendige und groß durchgeführte niederländische Studie belegt, dass die Gefahr, sich im Freien anzustecken, gleich null ist. „Wir waren mit der Winter Edition im Januar 2020 unbewusst die letzte Groß-Veranstaltung vor dem bundesweiten Lockdown und wollen am ersten September-Wochenende die erste nach dem Lockdown sein“, so Breiter. „Wir sind mit voller Manpower in der finalen Organisationsphase und freuen uns auf den größten Club am 3., 4. und 5. September 2021.“