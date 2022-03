„Wir müssen als Künstler unsere Stimme erheben“

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall planen für Sonntag, 27. März um 17 Uhr kurzfristig eine Benefizveranstaltung im Neuen Globe unter dem Motto „Lieder gegen den Krieg“ mit Beiträgen von Künstlern und Künstlerinnen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Damit wollen die Beteiligten nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch aktiv werden für die Menschen, insbesondere die vielen Flüchtenden, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden müssen.

„Theater steht für Dialog“

Der Eintritt ist frei, stattdessen bitten die Organisatoren um großzügige Spenden, die dann zu einem Teil der städtischen Initiative für die Partnerstadt Zamosc in Polen zugutekommen sollen, zu einem Teil dem Hilfsfonds der Kirchengemeinden für ankommende Flüchtlinge in Schwäbisch Hall und schließlich auch kleineren lokalen Projekten, die sich um schnelle Hilfe und Verpflegung ukrainischer Familien und die Voraussetzungen für eine rasche Schulbildung ankommender Kinder bemühen.

Schwäbisch Hall zeigt Flagge für die Ukraine. © Freilichtspiele

„Das Theater steht für Dialog, für die Auseinandersetzung mit dem Mittel der Rede und des Wortes. Es ist ein Ort der demokratischen Öffentlichkeit. In dieser bis in die Antike zurückgehenden Tradition sehen wir uns“, erläutert Intendant Christian Doll die kurzfristige Entscheidung, diese Sonderveranstaltung auf das Programm zu setzen.

„Die Bilder und die Nachrichten, die uns aus der Ukraine und von den flüchtenden Menschen erreichen, sind schwer zu ertragen. Wenn kriegerische Gewalt zum Mittel der Auseinandersetzung wird, müssen wir als Künstler unsere Stimme erheben, und da können wir gar nicht laut genug sein. Ich freue mich sehr, dass aus unserem Ensemble bereits so eine positive Resonanz kam und einige unserer Darsteller sich so kurzfristig Zeit nehmen konnten um dabei zu sein.“ Auf der Bühne stehen werden unter anderem der beliebte Freilichtspieldarsteller Dirk Weiler.

Im Winterprogramm im Neuen Globe wird er gleich in der nächsten Woche nochmals in dem Monolog „All das Schöne“ zu erleben sein. Vielen Zuschauern ist er vor allem noch als „Jesus“ in der Inszenierung „Don Camillo und Peppone“ auf der großen Treppe in Erinnerung. Außerdem dabei sein wird Tabea Scholz, die in „Nathan der Weise“ auch im Sommer wieder die Schwester des Sultans Saladin spielen wird, der Bariton Vasilios Manis, der zuletzt in „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ auf der Großen Treppe zu sehen war. Birgit Busse spielte im Sommer im Kinderstück die „Papiertänzerin“ und hat beim Neujahrs-Varieté das Konzept entwickelt, Regie geführt und gesungen. Am Klavier begleitet Stephan Kraus, der zuletzt als Bandleader der „Neues Globe Band“ beim 1. Haller Neujahrsvarieté mitwirkte und im Sommer wieder als Herr Kraus in der Erfolgsproduktion „Ewig Jung“ spielen wird. Ebenfalls aus „Ewig Jung“ kennt man Ernst Matthias Friedrich, er wird „Otche nash“ (Vater unser) von Rihards Dubra spielen, der Lettische Komponist hat es aus aktuellem Anlass der Ukraine gewidmet.

Verzicht auf Honorar

Alle Darsteller werden ohne Honorar auftreten. Mit dem Rotary Club, den Soroptimisten und dem Lions Club haben sich einige der Haller Service Clubs bereit erklärt, die Fahrtkosten und anfallende Kosten für die Tontechnik zu übernehmen. Karten für die Veranstaltung können ab sofort persönlich bei der Tourist Information abgeholt werden oder direkt vor der Veranstaltung am Neuen Globe. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht.