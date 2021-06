Wie ein Wanderer in der Einsamkeit

Nicht mit dem fälschlicherweise im Programm angegebenen Adagio-Allegro-Adagio KV 594, sondern mit der Fantasie f-Moll KV 608 von Wolfgang Amadeus Mozart, dem Orgelkenner als virtuoses Kunstwerk bekannt, ursprünglich für ein Orgelwerk in einer Uhr komponiert, begann das Duo Yaara Tal und Andreas Groethuysen anlässlich des Mozartfestes seinen Klaviervortrag im Konzertsaal des Shalom Europa.

Vierhändige Literatur, die nicht Jedermanns Geschmack trifft, spielten beide Künstler, im Dialog wie im synchronen Zusammenspiel ohne Fehl und Tadel. Diese besondere Spezies von „Hausmusik“ erfüllt im privaten Rahmen sehr wohl ihre Ansprüche. Carl Czernys Fantasie für Klavier zu 4 Händen f-Moll op.226 ist im Dunstkreis von Beethoven ent-standen.

Nichts von dem Produzenten zahlloser Klavieretüden lässt am Genie dieses Beethoven-Zeitgenossen zweifeln, hat er doch in einer Musiksprache geschrieben, die sein eigenes Komponistenprofil stärkten und markant hervorhebt.

Der Ausdrucksstärke bewusst

Wir können uns vorstellen, dass in Wien seinerzeit die Komponisten in Kontakt miteinander waren und die Werke der anderen als Anregungen galten. Das Klavierduo Tal & Groethuysen war sich der Ausdrucksstärke dieser Musik voll bewusst, wobei in Franz Schuberts Fantasie für Klavier zu 4 Händen f-Moll D940 die melancholische Grundstimmung in den Vordergrund gerückt ist. Diese Fantasie ist von Resignation durchzogen.

Vom ersten Ton an verkündigt sie tiefe Trauer und unversöhnlichen Schmerz, wie ein Wanderer, der mit einem wehmütigen Lied durch die Einsamkeit zieht.

Was im ersten Teil des Konzertabends noch schwerlastiger erklang, mit teilweise zu kraftvoller Lautstärke, das entwickelte das Duo nach der Pause in delikateren Stücken zu aufgelockertem Hörvergnügen.

Walter Giesekings „Spiel um ein Kinderlied“, das sich mit Variationen über das französische Volkslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ umrankt, hatten die Pianisten brillant, witzig und humorvoll zur Wiedergabe gebracht.

Plötzlich machte sich Heiterkeit breit, gipfelnd in Mozarts Wiener Sonate für Klavier zu 4Händen F-Dur KV 497, eines seiner bedeutendsten Werke dieses Genre mit hinreißendem sinfonischen Anstrich.

Das Duo Tal-Groethuysen hatte hier unterschiedlichere dynamische Nuancen parat. Und im abschließenden Allegro kamen die rhythmisch vertrackten und kontrapunktischen Finessen deutlich zum Tragen. Eine Fülle feiner Verzierungen und rasanter Lauffiguren ließen den Satz brillant ausklingen.