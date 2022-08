Wandelkonzert in Creglingen

Nach dem schlechten Wetter letztes Jahr startet der Hohenloher Kultursommer einen erneuten Versuch, im wunderbaren Rosengarten des Romschlössles in Creglingen, bis hoch zur Stadtmauer, ein Wandelkonzert anzubieten. Letztes Jahr noch als Begleitung beim Liedprogramm mit Christoph von Weitzel, zeigt der Akkordeon-Weltmeister der Oberliga in Klassik und Pop, Igor Kvashevich, nun solistisch sein bewundernswertes Können.

An drei Stationen präsentiert er am Samstag, 13. August, sein Ausnahmetalent etwa klassisch mit Bachs Präludium und Fuge in c-Moll oder einer Sonate von Domenico Scarlatti, elegant unterhaltsam mit schlagerhaften Chansons und Tänzen wie dem Tango „Hernando’s Hideaway“ sowie flink-virtuos mit russischen und europäischen Bravourstücken wie „Top chrono“.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass man gut zu Fuß sein und an gutes Schuhwerk denken sollte. Beginn ist um 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Romschlössle statt.

Ebenfalls am Samstag, 13. August, um 18 Uhr findet das Konzert „61 Saiten – Bezaubernde Zupfmusik in in der Evangelischen Stadtkirche St. Ägidien statt. Es musizieren: Sixty1strings (Negin Habibi, Gitarre/ Konstanze Kuss, Harfe/Ekaterina Solovey, Mandoline). „sixty1strings“ haben für ihr Konzert tatsächlich ein Werk für ihre Besetzung auf dem Programm. Es stammt vom vor zehn Jahren verstorbenen Komponisten Hans-Werner Henze und trägt den Titel „Carillon, Récitatif, Masque“. Zudem stehen klassische Stücke auf dem Programm.

Wann ist etwas Volkslied, wann Folklore und wann Kunstlied oder gar Arie? Dem geht der Hohenloher Kultursommer auf seinem Konzerttag auf Schloss Schillingsfürst am Sonntag, 14. August, nach. Beginn ist um 14 Uhr mit zwei parallel verlaufenden Konzerten. Ein bisschen Qual der Wahl muss sein. Entscheidet man sich für das Konzert in der Ludwig-Dörfler-Galerie bieten einem die Mezzosopranistin Tiziana Portoghese und der Akkordeonvirtuose Francesco Palazzo Folklore aus aller Welt, aber auch Klassisches und Eigenes.

Um 14 Uhr zeichnen die Sopranistin Margarita Vilsone, der Bariton Christoph von Weitzel und der Pianist Ulrich Pakusch ein wenig den Weg vom Volkslied über das Kunstlied bis zur Opernarie oder dem Operettenlied im Musiksalon des Schlosses nach.

Das „Mehr“ bietet dann das Konzert im Schlosshof, das man allein als solches genießen kann oder in Kombination mit einem der anderen beiden Konzerte. Da treffen ab 16.30 uhr alle genannten Musikerinnen und Musiker aufeinander und außerdem noch der Tenor Enrique Ambrosio und der Akkordeonspieler Igor Kvashevich.

Virtuose Fantasien stehen am Mittwoch, 17. August, in der Jugendstilkirche in Gaggstatt ab 16 Uhr auf dem Programm. Gespielt werden sie vom Concertino Ensemble unter der Leitung von Petru Munteanu. Dieses Jahr wird die erste Konzerthälfte von virtuosen Violinwerken bestimmt. Den zweite Konzertteil wird ein viel zu selten zu hörendes Werk des rumänischen Komponisten George Enescu ausmachen: sein Streicheroktett in C-Dur op. 7, das um das Jahr 1900 in Paris entstanden war.