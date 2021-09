Vom Alltagswissen fasziniert bleiben

Als „Quizgott“ in der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ kennt Sebastian Jacoby ein Millionenpublikum. Wie man den Quiz-Olymp erklimmt, stellt der 43-Jährige in seinem Buch „So werden Sie zum Quizgott“ am 1. Oktober im Rahmen einer Lesung beim Kunstverein Tauberbischofsheim vor. Im FN-Interview plaudert er aus dem Nähkästchen über die Show, seinen sportlichen Ehrgeiz, „Fehlschläge“ und seine Leidenschaft für Kneipenquizze.

Herr Jacoby, Sie sind seit 2013 bei „Gefragt – Gejagt“ dabei. Wie lebt es sich als Schlaumeier, der alles weiß? Wie geht es Ihrer Familie damit?

Sebastian Jacoby: Das müssen Sie meine Familie fragen. Mein Sohn ist gerade auf dem Weg, ein Schlaumeier zu werden. Er fragt sehr viel (lacht). Aber das ist mit fünf auch ganz normal. Ob das Wort Schlaumeier zutrifft, weiß ich nicht. Aber meine Frau kennt mich nur als Quiz-interessiert. Sie quizzt auch ganz gerne, aber nicht in dieser Häufigkeit.

Sind Sie zuhause der Besserwisser?

Jacoby: (lacht) Ich bemühe mich, das nicht mit Sendungsbewusstsein vor mir herzutragen. Quizwissen hat auch nicht unbedingt etwas mit Genie oder hoher Intelligenz zu tun.

Sie schreiben in ihrem Buch auf 150 Seiten, wie man zum Quizgott wird. Können Sie das auch in wenigen Sätzen erklären?

Jacoby: Der erste Satz wäre, dass man nicht glauben soll, dass man mit dem Auswendiglernen von Listen zum Quizgott wird. Ein wichtiger Punkt ist authentisches Interesse, also die Faszination an der Welt und ihren Fakten. Und zweitens, wenn man das geschafft hat, sich von vielen Gebieten bereichern zu lassen, sollte man das in den Alltag integrieren und den Wissenserwerb mit seinem Leben verbinden. Ein Beispiel: Man liest ein ungewöhnliches Straßenschild und fragt sich, wie es zu einem Namen kam. Oder wenn man essen gehen will, einfach mal was Überraschendes probieren, wie beim Laoten. Integrieren Sie Quiz und Wissensaufbau in den Alltag und machen das dauerhaft – dann setzt sich das fest.

Warum sind Quizsendungen im Fernsehen derzeit so populär?

Jacoby: Schwer zu sagen. Natürlich gibt es Nachahmerprodukte, wenn eine Sache gut läuft. Als Kneipenquizzer nehme ich wahr, dass diese Art der Freizeitgestaltung unglaublich beliebt ist. Die Leute suchen beim Kneipenbesuch auch den Eventcharakter und das schlägt dann ins Fernsehen durch. Man hat schöne neue Formate, es gibt tolle faszinierende Fragen. Allgemein ist das Quiz tiefer in der Gesellschaft angekommen.

Gab es schon eine Frage, bei der Sie sich in Grund und Boden geschämt haben?

Jacoby: Das gab es schon mehrfach. Bei „Gefragt – Gejagt“ muss man zwischen den Quizfragen in der Multiple-Choice-Runde und den offenen Schnellratefragen im Finale unterscheiden. In der Schlussrunde geht es nicht nur darum, ob ich die Antwort auf die Frage weiß – und die weiß ich meistens – sondern es geht darum: hab ich die in der Sekunde parat? Wenn nicht, entstehen peinliche Momente. In einer Sendung fiel mir das Wort Recycling nicht ein. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Davor ist kein Jäger gefeit und es zeigt, dass wir alle menschlich sind.

Das macht die Akteure sympathisch.

Jacoby: Ja und man sieht, dass die Jäger authentisch sind. Im Finale geht es darum, Leistung zu bringen. Das erinnert mich an meine sportliche Vergangenheit als Curler. Ich sehe das Quiz als sportlichen Wettkampf, ohne überehrgeizig zu sein. Alexander Bommes als ehemaliger Handballer ist dafür der ideale Moderator, er sieht das genauso. Dass die Sendung authentisch ist, zeigen auch die Ausgaben mit den Promis: Sie gewinnen eher selten für den guten Zweck. Zu uns kommen nur Prominente, die auch wirklich quiz-affin sind und Leistung bringen und nicht nur ein neues Buch vorstellen wollen.

Die Promis wollen sich auch nicht blamieren…

Jacoby Das ist so. Es ist schwer, sie zu motivieren, in die Sendung zu kommen. Das hängt auch mit dem Anspruch der Quizsendung zusammen. Lisa Feller zum Beispiel ist sehr motiviert, Thomas Hermanns hat im Finale eine tolle Leistung gebracht und auch Matthias Steiner hat das toll gemacht.

Wie liefen denn die Dreharbeiten zu den jüngsten Folgen während Corona?

Jacoby: Natürlich sind Maßnahmen ergriffen worden, um den Kandidaten die nötige Sicherheit zu geben. Wir haben keine Zuschauer mehr im Studio, dafür Plexiglasscheiben zwischen den Kandidaten, im Studio gibt es getrennte Spuren zum Laufen und natürlich Tests. Es ist eigentlich fast wie früher, nur der Kontakt zu den Kandidaten ist etwas eingeschränkt.

Sie hatten früher mehr Kontakt?

Jacoby: Wir haben nach der Sendung versucht, die Kandidaten kennenzulernen. Viele wollen auch noch ein Foto mit dem Jäger machen. Das gibt es immer noch – allerdings immer im Rahmen der Verordnungen.

Sebastian Klussmann wirkt wie ein Paradiesvogel, Klaus Otto Nagorsnik wie der strenge Lehrer. Sie sind eher der sympathische Typ. Treffen diese Attribute auch auf das wirkliche Leben zu?

Jacoby: Das sind die Attribute, die Sie uns geben. Das ist aber durchaus nicht so einhellig. Sebastian fällt über das Outfit auf und zelebriert das auch. K.O. Nagorsnik ist nicht so streng, sondern eher liebevoll. Aber jeder Jäger hat noch mal eine andere Persönlichkeit. Wir sind in der Sendung keine Kunstprodukte, aber dennoch im privaten Umfeld schon etwas anders als in der Show-Umgebung.

Gibt es einen Wettkampf unter den Jägern, wer die meisten Kandidaten rauswirft?

Jacoby: Klar werden Statistiken geführt im Internet. Bei Wikipedia kann man sich genau anschauen, welcher Jäger welche Ergebnisse hat. Ich habe da auch schon drauf geschaut. Aber wir wünschen uns, dass unsere Kollegen im Quizwettkampf gut sind und sie ihre Sendung gewinnen. Wir sind da nicht eifersüchtig.

Wie häufig gewinnen die Kandidaten?

Jacoby: Die Sendung lebt davon, dass die Kandidaten siegen. Die Quote liegt bei durchschnittlich 30 Prozent. Das soll auch so bleiben. „Gefragt – Gejagt“ ist eine Unterhaltungssendung. Es gibt keinen Betrug, die Jäger bekommen keine Antworten ins Ohr geflüstert, noch sind sie angehalten, die Kandidaten absichtlich gewinnen zu lassen. Das Konzept ist auf Spannung ausgelegt und darauf, dass jede Seite gewinnen kann. Das machen schon die Regeln. Wir möchten – so sehen es die Jäger und auch die Macher – dass es ein hartes Quiz ist. Es soll fokussiert sein auf schöne, spannende und viele Fragen in relativ kurzer Zeit.

Warum gibt es kaum Jägerinnen? Trauen sich die Frauen nicht?

Jacoby: Mit Adriane Rickel haben wir seit letzter Woche wieder eine Jägerin. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrem Wissen, ihrer Eloquenz und Freundlichkeit die Tür für weitere Jägerinnen für die Zukunft aufstoßen wird. Bei den Kneipenquizzes ist es übrigens pari zwischen Männern und Frauen, beim Wettkampfquiz in den Top 30 sind Frauen in der Minderheit. Das liegt definitiv nicht an der Intelligenz oder am Quizwissen. Genau weiß es aber keiner.

Sie haben mit Pubquiz angefangen. Ist das der richtige Einstieg in die Szene?

Jacoby: Weil es in Kneipen immer Alkohol gibt, ist das nicht der richtige Einstieg für Jugendliche. Da würde ich eher Fernsehquizze empfehlen. Aber sonst ist das für viele ein guter Beginn Kneipenquiz ist ein Teamwettbewerb.

Sie schreiben selbst Fragen für Kneipenquizze. Was reizt Sie daran?

Jacoby: Die Kneipen sind Orte, mit denen ich verbunden bin, etwa in Oberstdorf. Andererseits erdet es und stellt die Verbindung zur Basis her. Man sieht als Fragenautor ziemlich genau, auch an der Stimmung, ob die Fragen ankommen, und wie schwer sie sind.

Was erwartet die Zuhörer in Tauberbischofsheim? Wird es ein Quizabend?

Jacoby: Es ist eine Lesung, bei der mein Buch im Mittelpunkt stehen wird. Aber wir werden das als Potpourri gestalten. Es gibt noch den Quizkalender, der eine Rolle spielen wird. Ich will mit den Zuschauern Fragen aus dem Kalender durchgehen. Danach wird es ein Fragenfeuer auf mich geben dürfen, das sowohl Quizfragen als auch Fragen aller Art beinhalten kann. Für mich ist das etwas vollständig Neues. Ich möchte wissen, was interessiert die Leute am Buch und an mir. Ich bin gespannt auf den Austausch.