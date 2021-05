Vielgestaltiges Kulturpicknick unter altem Baumbestand

Die zweite Auflage der im vergangenen Jahr als pandemiebedingter Ersatz für den Hafensommer eingeführten Reihe „Kulturpicknick“ findet vom 15. Juli bis 1. August auf dem Gelände im Neutorgraben an der Festung Marienberg in Würzburg statt. Alter Baumbestand und die Wallanlagen der Festung umrahmen das Veranstaltungsgelände und bieten auch bei sommerlicher Hitze ausreichend Schatten für das Publikum. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der Fachbereich Kultur als Veranstalter gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern das Programm vorgestellt. Besonders in diesem Jahr sind die zwei Familienveranstaltungen am Sonntag, 18. Juli, die in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Zellerau stattfinden, und Familien mit kleinen Kindern ansprechen: Ein Blechbläserquintett des Philharmonischen Orchesters Würzburg wird eine eigene Fassung der „Bremer Stadtmusikkanten“ vorstellen, gefolgt von der Kinderliedermacher-Legende Fredrik Vahle (Anne Kaffeekanne, Lilo Lausch, Cowboy Jim und viele mehr).

„Songs an einem Sommerabend“

In der zweiten Vorstellung wird Ali Büttner mit seinem Korbtheater das neue Stück „Ein Schnabel voller Glück“ präsentieren. Anschließend spielt Toni Komisch, auch bekannt unter dem Namen El Mago Masin als Kabarettist für Erwachsene, Kindermitmachlieder. Neben regionalen Künstlerinnen und -künstlern unterstützt das Kulturpicknick in seinem Programm auch lokale Kulturveranstalter: So kann auch in diesem Jahr die beliebte Reihe „Songs an einem Sommerabend“ pandemiebedingt nicht stattfinden. Daher präsentiert der Förderkreis für Liedermacher und Songpoeten „vier Temperamente“. Unter dem Motto „Songs, die Brücken bauen – Lieder gegen Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung – Chansons mit vielen Schwingungen und Stimmungen“ werden vier Liedermacher auftreten, die mit dem „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ ausgezeichnet sind: die Würzburger Carolin No, Tobias Thiele, Mackefisch und Matthias Brodowy.

Die Veranstaltungen des Würzburger Flamenco-Festival verteilen sich in diesem Jahr über einen längeren Zeitraum: am Sonntag, 1. August um 14 Uhr tritt der Shooting-Star des Gypsy Swing, Gismo Graf, auf, der mit seinem Spiel auf der klassischen Gitarre die Brücke vom Gypsy-Jazz zum Bossa Nova, Swing und Pop schlägt. Und bei der Abendvorstellung um 19.30 Uhr stellt sich eine weitere Legende der Flamenco-Gitarre vor, der Spanier Rafael Cortés.

Aber auch das übrige Programm kann sich sehen lassen: neben einem starken regionalen Schwerpunkt mit Künstlergruppen wie den Preisträgern für junge Kultur Cellotta, dem syrisch stämmigen Saz-Spieler Hussien Mahmoud, zusammen mit Felix Restschikow am Klavier, den Fräuleins und vielen anderen, sind diesmal auch überregional bekannte Künstler zu Gast wie Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig, die Indie-Band Die Höchste Eisenbahn aus Berlin, der Schweinfurter Singer/Songwriter Matze Rossi, die Elektropop-Ikonen Hundreds und die Münchnerin Andrea Pancur, die als Beitrag zur Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ihr Programm „Alpen-Klezmer“ vorstellt. Ein weiteres Spektrum bedient das Konzert der Kulturförderpreisträger 2020, das Klavierduo Glemser, das auf zwei Konzertflügeln den Bogen von Klassik bis Jazz spannen wird.

Improtheater und Poetry-Slam

Abgerundet wird das Programm von einer Vorstellung der Würzburger Impro-Gruppe Der Kaktus, die von der kanadischen Improtheater-Legende Lee White begleitet werden. Freundinnen und Freunde des gesprochenen Wortes kommen beim Poetry-Slam mit Christian Ritter und der Kulturpreisträgerin Pauline Füg auf ihre Kosten.

Wie im letzten Jahr können für alle Veranstaltungen jeweils bestuhlte Plätze, oder Plätze auf Picknickflächen zum jeweils gleichen Preis gebucht werden. Karten sind ab sofort online unter www.wuerzburg.de/kulturpicknick und ab Öffnung der Tourist Info im Falkenhaus ab 21. Mai auch dort erhältlich. Da der Platz auf 199 Gäste begrenzt ist, empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig die Karten zu sichern. Weitere Informationen unter www.wuerzburg.de/kulturpicknick

Das Veranstaltungsgelände des Kulturpicknick 2021 ist durch seine Lage am Festungsberg nicht vollständig barrierefrei. Um dennoch gut erreichbar zu sein, gibt es verschiedene Angebote für das Publikum: neben Mobilitätshelfern wird ein Shuttleservice für Menschen mit Mobilitätseinschränkung angeboten und es gibt Schwerbehindertenparkplätze direkt am Veranstaltungsgelände. pm

