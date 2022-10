Traum und Wirklichkeit verschmelzen

Großes magisches Musiktheater ist die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach, der eine bestechende Gabe für melodisch mitreißende Musik, fantastische Geschichten, humorvolle Einfälle und feine Ironie hatte. Wenn dann noch das Libretto von Jules Barbier und Michel Carré die Gestalt des deutschen Romantikers mit drei Liebeserlebnissen wirkungsvoll in den Mittelpunkt des Dramas stellt, kann auch eine anspruchsvolle, durchgängig alptraumhafte Oper begeistern.

Fast ein Wunder, denn eine vom Komponisten autorisierte Endfassung gibt es nicht. Die Librettisten haben dem Titelhelden Hoffmann mit einem dramaturgischen Glücksgriff die von ihnen erfundene Figur der Muse als ein Vernunftwesen an die Seite gestellt.

Der verzweifelte Hoffmann (Uwe Stickert) kann seine zweite Liebe Antonia (Silke Evers) nicht retten. © Nick Schölzel

Diese versucht vergeblich, den in Rekordzeit immer wieder neu verliebten Dichter von der perfekt singenden Puppe Olympia, der todkranken Möchtegern-Sängerin Antonia und der Kurtisane Giulietta fernzuhalten.

Gesungen wird Französisch mit deutschen Untertiteln. In der Theaterfabrik Blaue Halle inszeniert Nicole Claudia Weber die auf Erzählungen des romantischen Dichters E.T.A. Hoffmann basierende Oper in fünf Akten mit großer Souveränität für das Mainfranken Theater Würzburg. In den Mittelpunkt der Aufführung, die in der Ersatzspielstätte auch ohne professionelle Bühnentechnik restlos zu überzeugen vermag, steht der Dichter. In seinen Erzählungen im Stil des fantastischen Realismus verschmelzen im Alkoholrausch Traum und Wirklichkeit.

Schwebezustand

Die Regisseurin hält die choreografisch ausgefeilten Szenen in einem Schwebezustand, der eine psychologische Deutung des Geschehens erlaubt. Gleichzeitig wird der Glaube an übernatürliche Kräfte wie selbstverständlich einbezogen. Nachvollziehbar und höchst aktuell wird die verzerrte Wahrnehmung der Realität thematisiert.

Immer echter aussehende Sexpuppen werden heute als Verkaufsschlager gehandelt. Die Brille des Scharlatans Coppelius, mit der Hoffmann rettungslos der Automaten-Puppe und ihren Koloraturen verfällt, setzen Zeitgenossen im übertragenen Sinne auf, wenn sie sich über Kontaktbörsen im Internet in das Bild eines Menschen verlieben.

Ob in Lutters Weinkeller, in Spalanzanis Kabinett, im Hause Crespels oder im Vergnügungspalast von Giuletta: Neue Abenteuer versprechen dem Titelhelden Glückshormone, doch unvermeidbar folgt der Absturz und die Desillusionierung.

Damit der beratungsresistente, weil verblendete Hoffmann wieder nüchtern auf die Pfade der Vernunft zurückkehren kann, legt „La Muse“ die Verkleidung ab und bietet als Freund Nicklausse zum tröstlichen Finale dem Dichter die Rückkehr zur Kunst durch sublimiertes Leid: „Groß wird man durch die Liebe, größer durch Tränen.“ Die Bühnenausstattung und die Kostüme von Aida Leonor Guardia korrespondieren zu den einzelnen Akten und ihren Stimmungen.

Eindrucksvolle Effekte gelingen Mariella von Vequel-Westernach mit den von ihr generierten Hell-Dunkel-Kontrasten. Zu einem besonderen optischen und gesanglichen Höhepunkt gerät der Auftritt des an Daniel Düsentrieb erinnernden Wissenschaftlers Spalanzani mit seiner ferngesteuerten Automaten-Puppe Olympia mit schneeweiß leuchtendem Kopfputz.

Dramatische Einwürfe

Souverän die Irrungen und Wirrungen der bitterbösen Liebesabenteuer Hoffmanns kommentiert das Philharmonische Orchester Würzburg mit Dirigent Gábor Hontvári rasant und gespickt mit humorvollen Zwischentönen. Als hätten Weber oder Marschner die Feder des Komponisten geführt, klingen die dramatischen Einwürfe in den irrational-dämonischen Szenen, etwa im Antonia-Akt, überhaupt nicht nach einem Meister der leichten Muse.

Bestens aufgestellt ist das Gesangsensemble mit einem gut einstudierten, annehmbaren Französisch. Ohne Fehl und Tadel überzeugt der von Sören Eckhoff einstudierte Chor mit Extrachor. Uwe Stickert gibt als Hoffmann sein Debüt darstellerisch mit eher sparsamen Gesten; umso kraftvoller bewältigt der Tenor mit geschmeidiger Phrasierung und klaren Höhen alle solistischen Herausforderungen.

Nicht viel weniger gefordert ist Kosma Ranuer, der gleich in die drei Rollen der diabolischen Bösewichte Lindorf, Miracle und Dapertutto schlüpft. In mehrfacher Gestalt wird er mit einem eher dramatischen Charakterbariton zum furchterregenden Widersacher Hoffmanns. Mathew Habib verkörpert mit pantomimischen Einlagen gleich alle vier Dienerfiguren.

Mit eigenen Pfunden wuchern

Mit der Verteilung der zuweilen nur von einer Sängerin übernommenen Rollen der Olympia, Antonia und Giuletta auf die hauseigenen Sängerinnen Akiho Tsujii, Silke Evers und Barbara Schöller kann das Mainfranken Theater richtig mit seinen Pfunden wuchern. Denn Akiho Tsujii erfreut als Olympia mit ihren herrlichen Koloratursopran und bringt ihre Stimme mit der Kunstfigur als trippelnder, ferngesteuerter Automat stimmig in Einklang.

Als lyrischer Sopran verkörpert Silke Evers anrührend die schwindsüchtige Antonia, während Barbara Schöller den schäbigen Charakter der geltungsbedürftigen Giuletta mit ihrem dramatisch gefärbten, helleren Mezzo voll zur Geltung bringt.

Die Rolle von Hoffmanns Muse füllt Marzia Marzo darstellerisch und gesanglich mit einem klaren Mezzosopran prächtig aus. Roberto Ortiz haucht den Figuren des Spalanzani und Nathanael viel Leben ein. Igor Tsarkov hat seine großen Auftritte als besorgter Vater Antonias, und Hinrich Horns gepflegter Bariton fällt in den kleineren Partien des Schlémil und Hermann angenehm auf. Völlig verdient war der ausdauernde und enthusiastische Beifall für alle Mitwirkenden am Ende eines dreistündigen, aber kurzweiligen Opernabends. ferö