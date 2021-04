Trauer um „La Rossa“

Die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva ist tot. „La Rossa“, wie Maria Ilva Biolcati in Italien wegen ihrer roten Haare auch genannt wurde, starb am Freitag im Alter von 81 Jahren in Mailand. Zuletzt hatte sie mit ihrer Vertrauten und Sekretärin Edith Meier in Mailand gewohnt.

„Milva war eine der stärksten Interpretinnen des italienischen Chanson“, teilte Italiens Kulturminister Dario Franceschini mit.

Auf internationalen Bühnen sei sie erfolgreich geworden und habe den Namen ihres Landes hoch gehalten. In Deutschland war sie unter anderem für ihren Song „Hurra, wir leben noch“ und Auftritten wie an der Deutschen Oper in Berlin bekannt. dpa/Bild: dpa