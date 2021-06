Toleranz, die alle Vorurteile überwindet

Mit Lessings „Nathan der Weise“ in prominenter Besetzung sind die Freilichtspiele Schwäbisch Hall auf der Großen Treppe in die Saison und damit in ihre 96. Spielzeit gestartet. Die Titelrolle spielt der aus dem Fernsehen bekannte Schauspieler Walter Sittler.

Coronabedingt Abstand haltend, mit freien Sitzplätzen in den Reihen, deshalb mit lediglich rund 750 Besuchern, ging die erste von insgesamt 132 Vorstellungen, die an verschiedenen Orten stattfinden, über die Bühne. Vor bald 240 Jahren, am 14. April 1783, wurde Lessings „Nathan der Weise“ im Berliner Theater an der Behrensstraße uraufgeführt. Das „Hohelied der Toleranz“ ist auch heute noch aktuell.

Für Lessing, der rund drei Jahrzehnte zuvor in Leipzig auch Theologie studiert hatte, wurde die Bühne in seinen theologischen Kämpfen gegen den Hamburger Hauptpastor Johann Michael Goeze zur Kanzel. Hier verteidigte er seine These, dass der „Buchstabe nicht der Geist und die Bibel nicht die Religion seien“.

Viel gespielter Klassiker

So „predigte“ der damalige Wolfenbütteler Bibliothekar eine „alle Schranken und finstere Vorurteile überwindende religiöse und menschliche Toleranz“, die gerade auch in der heutigen Zeit, angesichts der politischen Weltlage, in besonderem Maß vonnöten ist.

Wenn der orientalische Parabelstoff und das von Lessing daraus geschneiderte „dramatische Gedicht“ zunächst, aus staats- und religionspolitischen Gründen, nicht reüssierten, so ist „Nathan der Weise“ heute das am häufigsten gespielte Theaterstück der deutschen Klassik.

Zum dritten Mal in der Geschichte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall steht der Fünfakter auf dem Spielplan. Nach 1980, inszeniert von Kurt Hübner, mit Hans Gerd Kübel in der Titelrolle, und 1998, inszeniert von Friedo Solter, mit Thomas Schneider als Nathan, führt in diesem Jahr Intendant Christian Doll Regie. Walter Sittler verkörpert den im Mittelpunkt des Stücks stehenden Juden. Die von diesem erzählte „Ringparabel“ enthält, neben der Schrift „Die Erziehung des Menschengeschlechts“, Lessings Vermächtnis, der einmal sagte: „Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: Wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater, gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein“.

Optisch dominiert wieder einmal die Treppe, die 54 Stufen, die im 18. Jahrhundert in Kreissegmentform angelegt, steil zu der spätgotischen Hallenkirche hinauf-, aber auch wieder von dort zum Marktplatz hinunterführen. Dies ergibt durchaus einen dramaturgischen Sinn. Die Ausstatterin Cornelia Brey kommt mit wenigen Versatzstücken aus. Das sind im Wesentlichen, ineinander verschachtelt, ein Bettgestell, Stühle und ein Schrank sowie Kissen.

Am Anfang und am Ende brennt diese Installation, so dass die einzelnen Teile, die im Laufe des Spiels auf der Treppe verteilt und dann wieder eingesammelt werden, angeschwärzt sind: Symbol für Nathans brennendes Haus. Dazu gibt es noch auf Kirchenportalhöhe zwei riesige Leinwände. Auf eine wird „Deus Vult“ („Gott will es“) geschrieben, später sieht man auf beiden je ein riesiges Auge.

In diesem Rahmen setzt Christian Doll das „dramatische Gedicht“ in erster Linie dem Wort und der Geschichte verpflichtet in Szene. Was die Kostümierung der sieben Darsteller betrifft, die insgesamt neun Rollen spielen, wird schlicht und stilisiert der Bezug zur Gegenwart hergestellt. Das bringt dann auch ein Kofferradio als Musikquelle und ein paar überflüssige modische Bewegungsabläufe in dem ansonsten stimmenden Geschehen mit sich.

Natürlich und glaubhaft

Walter Sittler ist Nathan, der wohl positivste Jude der Dramenliteratur, der im Titel als weise bezeichnet, aber auch als gut, als klug und als reich apostrophiert wird. Alle diese Adjektive treffen auf Sittlers Erscheinungsbild und sein Spiel zu. Er ist ein Herr, dem man glaubt, was er sagt und tut.

Die „Ringparabel“ erzählt er als Märchen, nicht im Hoftheaterstil, sondern ganz natürlich und glaubhaft, wie er auch die gesamte Figur zeichnet. Zunächst burschikos, dann sich zum jugendlichen Liebhaber wandelnd, sich aber auch in Rage redend, gibt Hauke Petersen den Tempelherrn.

Eine mädchenhafte, einerseits verträumte, andererseits mitten im Leben stehende Recha ist Marlene Reiter. Eine energische, handfeste, aber auch vom „Land der Wunder“ sprechende Daja stellt Christine Dorner auf die Treppe.

Lebemann, Herrscher, listig und selbstbewusst, alles in einem, ist Günther Heun als Saladin. Mit Kopftuch, eher herb spielt Tabea Scholz die Sittah. Seine Wandlungsfähigkeit zeigt Martin Maecker als geschäftiger Derwisch, bescheidener Klosterbruder und gestrenger Patriarch.