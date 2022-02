Tipps zum Überleben im Büro

Erstmals tritt Andrea Volk mit Tipps und Tricks zum Überleben im Büro 4.0 beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5 (hinter dem Rathaus) am Sonntag, 13. Februar, bereits um 17 Uhr auf.

Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Und wie praktiziert man den digitalen Wandel, wenn das ‚Kompetenzteam‘ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Kabarettistin Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings und verwandelt sich im Kampf gegen Bürokratenterror in Erich Honecker.

Andrea Volk. © Britta Schüssling

Steht doch im Büro das große Fragezeichen im Vordergrund. Warum gibt es mehr Häuptlinge als Indianer, mehr Meetings als Zeit zum Denken, mehr Software als Lösungen? Warum muss man am Telefon so oft sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn man doch in 90 Prozent der Fälle weiß, da ist nichts mehr zu machen? Urkomisch, bitterernst und mit Mittagspause in der Tagespolitik: „Feier-Abend! Büro und Bekloppte.“

Eintritt nur für Gäste mit 1g-Nachweis (geimpft) - gegebenenfalls 1g+ (geboostert oder Schnelltest) -.

Karten können reserviert werden bei der VVK-Stelle (montags geschlossen) in Tauberbischofsheim im Salon Baumann, Frankenpassage (Telefon 09341/2551) oder per E-Mail unter kvtbb(at)gmx.de.