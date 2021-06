Tilmann Schlömps letzte Spielzeit

Das internationale Klassikfestival Kissinger Sommer startet in die letzte Spielzeit mit Intendant Tilmann Schlömp. „Die vorherrschende Empfindung ist Sehnsucht nach live gespielter Musik. Endlich darf der Max-Littmann-Saal wieder klingen“, sagte Schlömp. Vom 20. Juni bis zum 18. Juli sind 25 Konzerte geplant. Vergangenes Jahr fiel das Festival wegen der Corona-Pandemie aus. In seinem letzten Jahr als künstlerischer Leiter des Musikfestivals werden viele Künstler und Ensembles mit einer „besonderen Bindung“ an das Festival auftreten. Dazu gehörten Konzerte des Pianisten Igor Levit, des Festivalorchesters des Kissinger Sommers, die Kammerphilharmonie Bremen und die Pianisten des Kissinger Klavier-Olymps. dpa

