„The Sons of Buena Vista“ in Himmelspforten

Beim „Buena Vista Social Concert“ am Samstag, 9. Juli, um 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) sind „Son del Nene & Band – The Sons of Buena Vista“ im Park von Kloster Himmelspforten in Würzburg zu Gast. Der kubanische Sänger El Nene entfesselt mit einer Band wahre Begeisterungsstürme – das wird auch in Himmelspforten nicht anders sein. Dass er eine der Hauptrollen in Wim Wenders Kinofilm „Musica Cubana – The Sons of Buena Vista“ spielte, passt bestens ins Bild. Schließlich hat er den traditionellen Son Cubano von der Pike auf gelernt. Sein kraftvoller Gesang changiert zwischen Melancholie und kubanischem Feuer und reißt selbst eingefleischte Phlegmatiker mit. Dass El Nene dabei wie ein jüngerer Ibrahim Ferrer (Buena Vista Social Club) wirkt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Am Sonntag, 10. Juli, spielen ab 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) „Sound of Silence – die Simon & Garfunkel Revival Band. Eintrittskarten gibt es unter www.reservix.de, www.kulturereignisse.com/shop und an der Abendkasse. Bild: Petra Kellner

