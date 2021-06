Solidarität mit Kulturbranche

Mit der Teilnahme an der „Night of Light 2021“ will das Kulturreferat der Stadt Würzburg ein Zeichen für den durch die Corona-Pandemie krisengeschüttelten Kulturbereich setzen.

Bereits 2020 hätten Kunst, Kultur und Veranstaltungswirtschaft mit über 9000 Lichtinstallationen „ein starkes Signal gegen den Untergang der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft gesendet“, schreibt die Stadt. Schon jetzt ist klar, dass große Wirtschafts-, Kultur- und Sozialveranstaltungen auch in diesem Jahr noch unrealistisch bleiben. Bei der „Night of Light 2021“ am Dienstag, 22. Juni, soll für alle Betroffenen ein Zeichen der Solidarität gesendet werden: Licht für Kunst und Kultur, Messen und Kongresse, Soloselbstständige und für mehr Wertschätzung gegenüber der Branche. Als städtische Einrichtungen nehmen neben dem Museum im Kulturspeicher auch die Stadtbücherei im Falkenhaus und der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg (Turmgasse 9) teil.