Zum sechsten Mal war der Comedian Hennes Bender mittlerweile im wieder sehr gut besuchten Engelsaal des Kunstvereins Tauberbischofsheim zu Gast (das letzte Mal muss 2015 gewesen sein) – sicherlich auch ein Zeichen, dass der mittlerweile 54-jährige Bochumer zu einer Art von Institution herangereift ist.

Allerdings: Unwillkürlich zögert man, in diesem Fall von „gereift“ zu sprechen, weil Benders Markenzeichen oder besser: sein herausstechendes Charakteristikum gerade die Unreife ist. Er wirkt – nicht nur wegen seiner bescheidenen Körperlänge von 1,62 Metern mit Mitte 50 immer noch wie Anfang 30, vielleicht sogar wie 13 – das ewige Kind, das den Erwachsenen in aller Unschuld und Naivität auch mal unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagt und sich auf der Bühne einfach gehen lässt, sich das erlaubt, was sich die Größeren aus vielen Gründen nicht mehr erlauben können, ein wuschelköpfiger Zappelphilipp, vorlaut, sprudelnd, überschäumend, mit einem nie ermüdenden Mundwerk, der Waffe der Kleinen, die sich umgekehrt proportional zu seiner äußeren Erscheinung verhält.

Hennes Bender war zum sechsten Mal im Engelsaal zu Gast. © Juchwa

„Ich hab bloß zwei Hände“ heißt sein aktuelles Programm, das sich mit einigen gängigen Themen vor allem aber amüsant mit den Skurrilitäten des bundesdeutschen Alltags befasst, ohne jemandem groß wehzutun. Das ist nicht abwertend gemeint: Comedy soll unterhalten und kann – zumal in ernsten Zeiten wie den unseren – ablenken, dazu war diese Vorstellung im Engelsaal auf jeden Fall gut.

Die Pandemie, Probleme mit dem Älterwerden und dem Navigationssystemen, sein Ehe-Alltag und das Leiden an seinem bürgerlichen Namen „Hans-Günter“, alte Vinylplatten und alte Filme – was an diesem Abend alles so angesprochen wurde, war kunterbunt und ziemlich beliebig, vielleicht ein wenig zu beliebig. Gleichwohl: Hennes Bender war in guter Form, quasselte und plauderte unermüdlich und verstand es, sein Publikum über zwei Stunden bei der Stange zu halten, nicht zuletzt durch dessen quicke, geistesgegenwärtige Einbeziehung, wobei natürlich auch Tauberbischofsheim sein Fett abbekam. Auch zwei Zugaben waren am Ende noch drin, Auf vielfachen Wunsch der „Anrufbeantworter“ und last but not least im passenden Outfit eine knallige Parodie der Nixe „Arielle“ aus dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm.