Schwäbische Kaiserinnen der Mundart

Die Kaiserinnen der schwäbischen Mundart-Unterhaltung Petra Binder und Doris Reichenauer von „Dui do on de Sell“ sind am Montag, 15. November, um 20 Uhr in der Reihe Theater Spezial im Komödienhaus des Theaters Heilbronn zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ihrem Programm „. . . und du lachsch halt!“ gibt es allerhand lebenspraktische Tricks und Tipps. Beispielsweise wie man runde Geburtstage meistert oder in kürzester Zeit die Traumfigur erreicht. Außerdem erklären die erfahrenen Mütter und Ehefrauen, worauf es bei der Erziehung ankommt, was Männern echte Probleme bereitet und wovon Frauen im Geheimen wirklich träumen.