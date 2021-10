„Schreibblockaden darf man einfach nicht zulassen“

Der Bestseller-Autor Volker Kutscher gab auf der Burg interessante Einblicke in die Arbeit eines hauptberuflichen Krimiautors.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Volker Kutscher ist für seine Krimireihe um Kommissar Gereon Rath im Berlin der 1930er Jahre bekannt. Bereits das erste Buch der Reihe wurde zum Bestseller. Die Drehbücher der internationalen und bislang teuersten deutschen Fernsehproduktion „Babylon Berlin“ basieren frei auf dieser Buchreihe.

Historischer Hintergrund

Die Bücher spielen vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in Deutschland vom Untergang der Weimarer Republik bis zur Diktatur Adolf Hitlers. Bei seiner Lesung am Donnerstagabend auf der Burg stellte Kutscher über 40 Literaturfreunden das neuste Buch der Rath-Reihe „Olympia“ vor. Historischer Hintergrund bilden die Olympischen Spiele in Berlin im Jahr 1936.

Veranstalter des Abends war der Eigenbetrieb Burg. Moderiert wurde er von Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager, der Kutscher zahlreiche Erzählungen über seine Autorentätigkeit und die Hintergründe seiner Romane entlockte. Kutscher berichtete die letzten eineinhalb Jahren unter Corona seien für ihn weniger schön gewesen. Der erste Lockdown habe ihn mitten im Schreiben erwischt. Er ziehe sich zwar während der Schreibphase zurück, ihm habe aber der Input durch Treffen mit anderen an den Wochenenden gefehlt. „Wenn man Output beim Schreiben bringen muss, braucht man Input.“ Der zweite Lockdown habe seine große Buchpremiere vor Publikum verhindert, so dass nur eine Radioübertragung blieb. Außerdem habe man viele weitere Lesungen verschoben oder gestreamt. „Es ist aber ganz anders live vor Ihnen zu sitzen, deshalb bin ich froh, dass es nun wieder geht“, wandte er sich an das Publikum.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Krimischreiber war der Autor Lokalchef einer Tageszeitung eines kleinen Orts bei Köln. Seine ersten beiden Geschichten waren Lokalkrimis, die er zusammen mit einem ehemaligen Studienkollegen verfasst hatte. Allein folgte ein dritter Lokalkrimi.

Romanreihe ist ein „Monster“

Dann sei die Idee der Rath-Reihe entstanden. Er selbst nannte sie wegen des Umfangs ein „Monster“. Ihm sei von Anfang an wichtig gewesen, dass es acht Romane werden sollen. Ihm sei klar geworden, dies könne man nicht als Hobby umsetzen, so nahm er das Risiko auf sich und kündigte seine Festanstellung, um sich ganz dem Romanschreiben zu widmen. Zur Romanreihe erklärte er, vier Romane sollen zeigen wie die Republik zu Ende ging und die anderen vier wie sich das Reich des Nationalsozialismus entwickelte. „Dieses Gesamtkonzept stand, bevor ich überhaupt einen Verlag hatte.“

Schnell habe er einen Literaturagent gefunden, der vom Konzept begeistert war. Beim Verlag war es ungleich schwerer. „Eineinhalb Jahren gab es nur Absagen.“ Seine Erfahrung als Regionalkrimiautor habe bei Verlagen nicht gezählt, so dass er dort stets als Neuling gegolten habe. „Die Verlage schreckte wohl auch die Idee mit den acht Romanen ab.“ Er habe an sich selbst gezweifelt. Nach der langen Zeit habe es dann ein überraschendes Angebot gegeben. „Und das nicht vom schlechtesten Verlag.“

Kommissar Rath ist wie Kutscher Rheinländer, der von Köln nach Berlin kam. Auf die Frage wie viel Kutscher in der Figur stecke, stellte der Autor fest: „Ich hoffe wenig.“ Er habe in seinen Geschichten eine Person von außen nach Berlin schicken wollen und die Rheinländer Natur passe zur Figur.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wichtig ist Kutscher, dass die historischen Beschreibungen, die den Handlungsrahmen der fiktiven Geschichten bildet, authentisch sind. „Ich nutze für die Recherche alles was ich in die Finger bekomme.“ Er lese andere Romane aus jener Zeit und notiere die Fakten zum geschichtlichen Hintergrund. Auch Geschichtsbücher, Straßenführer und Speisenkarten aus der Handlungszeit seien eine große Hilfe.

Thematisiert wurde im Rahmen der Lesung auch die reale historische Situation der damaligen Zeit. „Die goldenen 20er in Berlin waren ein Etikettenschwindel“, verwies der Autor darauf, dass es eine schwierige Zeit in den Nachkriegsjahren des ersten Weltkriegs war. Zur Hintergrundthematik seines neuen Buchs berichtete er, Berlin habe sich bei den olympischen Spielen weltoffen gezeigt, zugleich sei aber nicht weit weg im Geheimen ein Konzentrationslager gebaut worden. „Diese Verlogenheit wollte ich in der Geschichte zeigen.“

Zur Planung eines neuen Romans erklärte der Erfolgsautor, am Anfang gebe es den historischen Rahmen und den Mord als Einstieg. Der restliche Roman entwickle sich organisch beim Schreiben. Er setze sich ein Tages- oder Wochenpensum für die Schreibmenge. „Schreibblockaden darf man einfach nicht zulassen.“

Dies sei er aus dem Journalismus gewöhnt gewesen. Man müsse auch bereit sein sich durch das Schreiben durch zu quälen. Hinsichtlich der TV-Serie stellte er fest, er könne die Drehbücher lesen und seine Anmerkungen machen. Manches werde erhört, anders nicht. „Ich habe keine Kontrolle über das Filmprojekt und möchte das auch nicht.“ Er habe nichts gegen Adaptionen, denn Film funktioniere anders als ein Roman. Historischer Endpunkt der Rath-Reihe werde die Reichskristallnacht 1938 bilden, verriet er.

Im neusten Roman „Olympia“ wird im olympischen Dorf ein Amerikaner vergiftet. In Verdacht stehen Kommunisten, da vermutet wird, diese wollen die Spiele sabotieren. Es darf jedoch keinesfalls von außen der Verdacht aufkommen, dass ein Mord passiert ist. So wird Kommissar Rath unter einem Vorwand ins olympische Dorf entsandt und ermittelt dort. Die vorgelesenen Ausschnitte zeigen die Spannung und detaillierten Beschreibungen, die den Leser direkt in die Geschichte ziehen. Die Lesung fand auch in Weikersheim statt. bdg