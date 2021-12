Schiller alias Christopher von Deylen: Epische Soundtracks für kleine Alltagsfluchten

Schiller alias Christopher von Deylen hat auf seinem neusten Werk „Epic“ erstmals mit einem Orchester zusammengearbeitet. Der bekennende Cineast hat dieses Mal nicht Eindrücke von seinen Reisen oder aus seinem Lebensumfeld musikalisch verarbeitet, sondern zwölf imaginäre Soundtracks erschaffen. Im Gespräch mit den FN spricht der Elektroniker über die Beweggründe für das neue Werk sowie den Entstehungsprozess.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr von Deylen Sind sie zufrieden mit Epic, ihrem neuesten Werk?

Christopher von Deylen: Ja, ich bin durchaus zufrieden. Zum einen mit dem musikalischen Ergebnis auf Epic selbst, aber vor allem auch damit, dass es vom Publikum so gut aufgenommen wurde. So stellt es sich zumindest in den sozialen Netzwerken dar. Die Kommentare sind durchweg positiv, und das freut mich natürlich sehr.

Nachdem Sie konkrete Erlebnisse oder Dinge, wie auf Ihren Reisen gewonnene Eindrücke oder das Leben in den Stadtvierteln, als Inspirationsquellen für Ihre Songs genommen haben, sind Sie nun in eine Art musikalische Traumfabrik eingestiegen, haben Soundtracks für imaginäre Filme geschrieben. Wie kam’s?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von Deylen: Als ich 1998 mit Schiller angefangen habe, war gerade der Lifestyle mit Schlagworten wie Chillen oder Work-Live-Balance im Kommen und gewann in der Gesellschaft immer mehr an Raum. Daraus hat sich ein eigener musikalischer Stil entwickelt. Die Menschen nahmen sich immer öfter kleine Auszeiten, sozusagen punktuelle Entschleunigungen, um die Befindlichkeiten und den Stress des Alltags für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Schon damals bot Schiller dazu den geeigneten Soundtrack. Mittlerweile sind die Zeiten ja noch krasser geworden, und die kleinen Fluchten aus dem Alltag wichtiger denn je. Mit Epic wollte ich eine Musik schaffen, zu der sich jeder in seinen eigenen Film hinein- und hinwegträumen kann.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Songs sind also kein von Ihnen vorgegebenes Script, das dem Zuhörer eine bestimmte Story vorgibt?

Von Deylen: Nein, jeder kann selbst Regisseur und Drehbuchautor zu seinem Kopfkino sein. Die Musik soll den Zuhörer inspirieren, seine eigene Geschichte zu finden, mit der er sich wohlfühlt. Die Songs geben genügend Freiraum, die Fantasie individuell fliegen zu lassen. Als Beispiel könnte man den Titel „She never saw the Ocean“ nehmen. Ist sie eine junge Frau, die noch nie das Meer gesehen hat, oder ist sie eine am Ende ihres Lebens stehende Frau, die ihren Lebenstraum, das Meer zu sehen, zeitlebens nicht verwirklichen konnte? Interpretationsmöglichkeiten gibt es viele, jeder kann seine eigene Geschichte erfühlen.

Jeder Song ist ja ein für sich stehender Soundtrack, sozusagen ein Kurzfilm, gibt es als nächstes einen Soundtrack, der eine komplette CD einnimmt?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Von Deylen: Das ist eine interessante Idee, bei der mich ein wenig Panik erfasst (lacht). Aber gleichzeitig empfinde ich, als jemand der leidenschaftlich gern Filme sieht, das auch als extrem spannende Herausforderung. Wenn ich es schaffe, die Aufregung in Energie und Kreativität umzuleiten, könnte ich mir ein solches Werk durchaus vorstellen.

War es auch schon immer ein musikalischer Herzenswunsch von Ihnen, mal mit einem Orchester, also real existierenden Musikern, zu arbeiten? Oder war es einfach eine logische Weiterentwicklung?

Von Deylen: Die letzten Alben waren klassische Schiller-Alben – auch „Summer in Berlin“, auch wenn die Thematik eine andere war, die musikalische Erarbeitung und Umsetzung, jedoch war die gleiche. Deshalb wollte ich etwas anderes, Gegensätzliches machen. Natürlich sollte es sich innerhalb des musikalischen Schiller-Kosmos bewegen. Ich bin ja kein anderer Musiker mit anderen Vorlieben geworden. Jazz und Blues gehört nach wie vor nicht zu den Kern-Ingredienzien meines Schaffens (lacht). Ein Orchester lässt sich da schon eher integrieren. So war es im Prinzip die logische Konsequenz, mit klassisch ausgebildeten Musikern zu arbeiten. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem Pflegen eines Stils und dem Kopieren der eigenen Ideen. Durch das Hinzunehmen des Orchesters ist es definitiv eine Weiterentwicklung in vertrauten Bahnen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Reality-TV-Star Hubert Fella: Fotoshooting auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Fünfte Jahreszeit” Fasching in Wertheim: „Das kriegen wir schon irgendwie hin” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Lounge-Atmosphäre bei der Kulturkommode Musikkabarett in Osterburken: „Sexuelle Belustigung” mit „Suchtpotenzial” Mehr erfahren

Die Arbeit im Studio war sicherlich ganz anders. Sie waren es ja gewohnt, allein an Ihren Songs zu tüfteln, sie musikalisch umzusetzen. Nun hatten Sie die Aufgabe nicht als Einhandsegler, sondern zusammen mit einer Mannschaft eine Regatta zu bestreiten?

Von Deylen: Der Entstehungsprozess des Albums war natürlich ganz anders, als der bei den früheren Alben. Normalerweise war bei Schiller musikalisch alles offen und noch um- oder abwandelbar bis kurz vor der Pressung der Alben. Änderungen waren zu jedem Zeitpunkt möglich. Das geht bei der Zusammenarbeit mit einem Orchester natürlich nicht. Der musikalische „Point of no return“ kommt schon vor den Aufnahmesessions. Da muss, schon bevor es ins Studio geht, die Partitur fertig sein. Ich musste mir im Vorfeld überlegen, welchen Tonumfang welches Instrument hat und wie ich es am besten einsetzen konnte. Es war eine spannende und tolle Erfahrung, aber auch eine enorme Herausforderung für mich.

Sie haben selbst gesagt, dass die Stücke Raum für individuelle Interpretation geben. Wie haben Sie es geschafft, dass beispielsweise bei „She never saw the Ocean“, die gleiche Geschichte im Kopf der Musiker stattfinden, und Sie nicht unterschiedliche Gefühle ihren Parts zugrunde gelegt haben?

Von Deylen: Die Musiker haben keine Titel bekommen. Für sie hießen die Stücke Epic eins bis zwölf. Auf diese Weise habe ich versucht, die Musik für sich sprechen zu lassen.

Die Epidemie verhinderte in den letzten beiden Jahren weitgehend Konzerte. Auch Sie haben in diesem Jahr kaum vor Publikum gespielt. „Summer in Berlin“ hat so die normalerweise üblichen Bühnen-Aufführungen nicht erfahren. Wird also zunächst dieses Album im Mittelpunkt der geplanten Konzerte stehen oder doch eher Epic?

Von Deylen: Im nächsten Jahr (April/Mai/Juni) haben wir zunächst einige Club-Konzerte ins Auge gefasst. Da wird dann das Album „Summer in Berlin“ im Fokus stehen. Epic auf die Bühne zu bringen, ist nicht so ganz einfach, erfordert einen enormen Aufwand und deshalb auch einen gewissen Vorlauf. Es wird eine Groß-Produktion mit Orchester-Umsetzung geben. Aus diesen Gründen werden wir die Songs des neuen Albums nicht vor 2023 aufführen können. Bei beiden Konzertreisen wird es natürlich auch Songs von früheren Alben geben. Wir werden sicherlich wieder rund zwei Stunden auf der Bühne stehen, um dem Publikum die Favoriten aus 20 Jahren Schiller zu bieten. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es endlich wieder live losgehen kann.