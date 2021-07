„Sand da, Maria“ und „Tea am Ohr“

200 Cartoons von Oli Hilbring stellt der Kunstverein Tauberbischofsheim derzeit im Engelsaal in der Blumenstraße aus. Der Künstler ließ es sich nicht nehmen, bei der Vernissage bereits vor Ort zu sein. Am Montag folgte dann die erste Cartoonlesung beim Kunstverein.

Nach einer kurzen Einführung startete der Künstler aus Bochum sein fulminantes Feuerwerk. Rock-Klassiker wurden mit Cartoons neu interpretiert. So wurde aus dem BAP Song „Verdamp lang her“ ein Cartoon „Verdammt lang Hair“, aus „Santa Maria“ „Sand da, Maria“ im Baustoffhandel und aus Ti Amo von Howard Carpendale „Tea am Ohr“, wobei auf dem Cartoon ein Mann einen Teebeutel als Ohrring trägt.

Im zweiten Teil setzte sich Hilbring kritisch mit dem Zeitgeist auseinander. Unter dem Motto ‚Das Handy regiert das Leben’ zeigte er viele seiner Kreationen zum Thema, wobei Cartoons häufig den Moment davor oder kurz danach zeigen. An der Kampagne „Lenk dich nicht App“ der nordrhein-westfälischen Polizei hat Hilbring ebenfalls mitgewirkt.

Seitensprung in Wuppertal

Dann ging er im dritten Teil zu Cartoonmotiven über, die er nach der Auswertung von Google-Zugriffen gezeichnet hat. So werde ein „Seitensprung“ in Wuppertal öfter gegoogelt als in Düsseldorf. Gleiches gelte für den Begriff „Scheidungsanwalt“. In Bayern und Sachsen stünden die „natürliche Verhütung“ und das Wort „Schwangerschaftstest“ im Ranking der Bundesländer vorn. Alles ein gefundenes Fressen für einen Vollblutcartoonisten, der immer mehr zur Höchstform mit weiteren Hits und den dazu passenden Cartooninterpretationen auflief. Am Ende der ersten Hälfte folgte die sehr humorvolle Auseinandersetzung mit dem Onlineshopping.

Nach der Pause wurde erstmals „Montagsmaler“ gespielt. Er zeichnete die ihm von den Zuschauern vorher zugesandten Begriffe auf dem Tabletcomputer, die dann erraten werden mussten. Beim ersten Begriff „Flaschenhals“ lief es noch etwas zäh, während der „Heiligenschein“ schon schneller erraten wurde.

Die Premiere hatte also geklappt. Zuvor hatte der Künstler betont, wie froh er sei, nach über einem Jahr erstmals wieder auftreten zu können. Publikum und Ambiente des Engelsaals gefielen ihm dabei offensichtlich, was allerdings nicht die neue Lichttechnik einschloss, die noch ihre Tücken hatte.

Es folgten statt Cartoons Twitter und Facebookposts mit berühmten und weniger berühmten Personen. So hatte Hilbring gepostet, dass Kevin Kühnert bei so vielen Auftritten in Talkshows eigentlich keine eigene Wohnung mehr braucht, was dieser besonders humorvoll konterte.

Bei so einem eingefleischten Schalkefan wie ihm durften die passenden Cartoons natürlich nicht fehlen. So werde Felix Magath, damals noch 04er Trainer, nach fünf verlorenen Spielen an der Supermarktkasse routinemäßig von der Kassiererin gefragt, ob er Punkte sammeln würde.

Fieses zum Finale

Zum Schluss waren dann noch die fiesen Cartoons an der Reihe: Der Sensenmann wird von seinem Chef auf dem Friedhof angerufen und gefragt, wo er gerade sei. Die Antwort: „im Archiv“.

Die 60 Zuschauer – mehr waren aufgrund der letzten Coronabestimmungen nicht zugelassen – klatschten frenetisch Beifall, denn der Abend war als Parforceritt durch die Welt der Cartoons und die Interpretation von Welthits in Cartoonform einmalig. kvpm