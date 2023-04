Rocksongs im klassischen Gewand

„Rock meets Classic“ heißt es nach coronabedingter Pause wieder am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in der Würzburger tectake-Arena. Am Start ist allen voran Joey Tempest von „Europe“, der sicherlich den Smash-Hit „The Final Countdown“ zum Besten geben wird.

Weiter sind dabei Dee Snider von „Twisted Sister“, die unverwüstlichen Bernie Shaw und Mick Box von „Uriah Heep“, Maggie Reilly („Moonlight Shadow“), Ronnie Romero („Rainbow“, Michael Schenker Group) sowie Mike Tramp (White Lion). Den klassisch-rockig Soundteppich weben die RMC-Band und das RMC Symphonic Orchestra. Die Freunde klassischer Rockmusik werden an diesem Abend in der altehrwürdigen Würzburger Spielstätte sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Karten gibt es noch an der Abendkasse.