Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kulturschock Königshofen René Sydow mit neuem Programm in Königshofen zu sehen

Es tut sich wieder was beim Kulturschock Königshofen. Am 18. September um 20.30 Uhr tritt René Sydow mit seinem vierten Programm „Heimsuchung“ in der Sporthalle Dittigheim, Kastanienalle 6 direkt hinter der Tauberbrücke auf.