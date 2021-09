Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview - Sebastian Jacoby, „Quizgott“ bei der TV-Sendung „Gefragt – Gejagt“, liest am 1. Oktober beim Kunstverein Tauberbischofsheim „Quizgott” Sebastian Jacoby kommt nach Tauberbischofsheim

Als „Quizgott“ in der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ kennt Sebastian Jacoby ein Millionenpublikum. Wie man den Quiz-Olymp erklimmt, stellt der 43-Jährige in seinem Buch „So werden Sie zum Quizgott“ am 1. Oktober im Rahmen einer Lesung beim Kunstverein Tauberbischofsheim vor.