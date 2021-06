Purcells Meisterwerk erklingt

Nach über acht Monaten Pause gibt der Monteverdichor Würzburg am 19. um 20 Uhr und 20. Juni um 17 Uhr wieder Konzerte in der Neubaukirche. Auf dem Programm wird Henry Purcells „Dido & Aeneas“ stehen.

AdUnit urban-intext1

Auch beim Monteverdichor freut man sich über die Lockerungen im Kulturbetrieb. Gemäß der Hygienevorschriften wird in Schritten vorgegangen. Ursprünglich geplante Werke werden auf das Programm gesetzt, sobald uneingeschränktes Konzertieren mit großem Chor und Orchester wieder möglich ist. Bis dahin bringt man zum Klingen, was der Philosophie des Chores entsprechend selten zu hören ist, nur kleine Besetzungen erfordert und Wert ist, wieder aufgeführt zu werden. Dazu zählt Henry Purcells barockes Meisterwerk „Dido & Aeneas“. Henry Purcell gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des englischen Hochbarocks. Mit seinem gewaltigen Werkumfang legte er den Grundstein für die nationale Kunstmusik und die englische Barockoper. Als eine der ersten bekannten britischen Opern stellt „Dido and Aeneas“ ein Monumentalwerk des Barocks dar; trotz der unvollständigen Überlieferung offenbart sich Purcell mit diesem Werk als Meister des barocken Stils.

Die Lamenti von unerreichter Schönheit, seine Tonmalerei voller Einfall, die Dissonanzen kühn und mit „When I am laid in earth“ schrieb Purcell eine der schönsten und wohlbekanntesten Arien des Barockzeitalters.