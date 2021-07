Premiere von „Für immer Azzurro“

Als letzte Premiere einer Neuinszenierung erwartet das Schwäbisch Haller Festspielpublikum „Für immer Azzurro“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leicht kann man erraten, auf was der himmelblaue Titel anspielt: Italien und Adriano Celentano. Max Merker, Julia Friede und Dominik Dittrich haben eine Hommage an den großen Weltstar entwickelt und sich dafür eine besondere Geschichte rund um seine Songs ausgedacht. Ein Abend, der den überaus erfolgreichen Sänger, Filmschauspieler, Showmaster und Schwiegermütterliebling Adriano Celentano und seine zu Ohrwürmern gewordenen Hits in den Mittelpunkt stellt. „Für immer Azzurro“ verknüpft Anspielungen auf seine bekanntesten Filme mosaikartig mit der Geschichte einer Bewunderin aus Hall. Mit einem leichten „Was wäre wenn?“ wird eine vielleicht mögliche Liebesgeschichte über die Alpen hinweg erträumt. - Ein unterhaltsam-musikalischer Abend mit Dominik Dittrich und Benjamin Leibbrand von der Band „Tante Polly“, dem Freilichtspielepublikum aus kultigen Produktionen und Konzerten bekannt. Dominik Dittrich hat die Songs neu arrangiert, Regie führt Max Merker.

Alice Hanimyan konnte man in Hall bereits in „Ewig Jung“ und im „Spiel von Lieb und Zufall“ bewundern, Julia Friede spielte im Theaterspaziergang „Williams weite Welt“, in „Don Camillo und Peppone“, im „Jedermann“ die Rollen „Buhlschaft“ und „Glaube“. Michael Del Coco spielt als „Zinnsoldat“ im Kinderstück auf der Parkbühne. Für Bühne und Kostüme zeichnet Martin Dolnik verantwortlich. In weiteren Rollen sind Alice Hanimyan, Julia Friede, Dominik Dittrich, Benjamin Leibbrand und Michael Del Coco zu sehen.

Premiere ist am Samstag, 31. Juli im Neuen Globe. Weitere Vorstellungen: 1., 3. bis 8., 10. bis 14., 29., 31. August, 1. bis 5. September, jeweils 20 Uhr. Es gelten die Corona-Regeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2