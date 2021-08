Preis für Autorin Theresa Jeßberger

Theresa Jeßberger hat den „Seraph“ gewonnen. Die 23 Jahre alte Autorin aus Wertheim hat mit ihrem Roman „Töchter der Freiheit“ (S. Fischer Verlage) in der Kategorie „Bestes Debüt“ den renommierten Literaturpreis für Phantastik erhalten, der im Mai beim Lesefest „Leipzig liest extra“ der Leipziger Buchmesse vergeben wurde.

2500 Euro Preisgeld

Den „Seraph“ hat die „Phantastische Akademie“, ein Verein zur Förderung phantastischer Literatur, 2021 zum zehnten Mal verliehen – weswegen in diesem Jahr alle drei Kategorien höher dotiert waren.

Theresa Jeßberger mit dem „Seraph“. © Leipziger Messe/Jens Schlüter

Theresa Jeßberger darf sich daher nicht nur über die Engelsstatue freuen, die den Preis symbolisiert, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.

Eine böse Königin

In „Töchter der Freiheit“ geht es um die Elodea, eine junge Frau, die in einem Land namens Avendúr lebt. Elodea war einmal Teil einer Widerstandsgruppe von Studenten, die sich gegen die Tyrannenherrschaft der bösen Königin gewehrt hat. Mittlerweile leben die früheren Mitglieder verstreut an den Adelshöfen, wo sie politisch auf Linie gebracht werden sollen.

Doch dann erfährt Elodea, dass der Kampf noch nicht vorbei ist.

Sie trifft andere Rebellen und gemeinsam nehmen sie den Widerstand erneut auf.

Dabei versuchen sie, ihre Ideale nicht zu verraten.

Theresa Jeßberger wurde 1997 in Wertheim geboren, sie studierte nach dem Abitur Grundschullehramt und arbeitet aktuell als Lehramtsanwärterin.

„Fantasy war schon immer mein Lieblingsgenre“, sagt die angehende Lehrerin über ihr literarisches Schaffen. „Sie ist unglaublich vielseitig, es gibt keine Regeln und Grenzen.“

„Weiterentwicklung des Spielens“

Am besten gefalle ihr am Genre, dass sie eine eigene Welt mit allen Details selbst erarbeiten könne – „von der Architektur bis hin zu den Speisen und Weinsorten“.

Das Schreiben geht sie spielerisch an: „Es ist eine Weiterentwicklung des Spielens als Kind. Man kann in verschiedene Rollen schlüpfen, für einen Moment ihre Position einnehmen, ohne sich persönlich identifizieren zu müssen.“ Die Burgen und Wälder ihrer Heimat inspirierten sie mit 14 Jahren zu ihrer ersten Geschichte.

Flüchtige Gedanken würden festgehalten und dabei Stück für Stück komplexer. „Und natürlich ist das Schreiben auch ein Weg, diese Gedanken mit anderen zu teilen.“

Preis „eine große Ehre“

Der Gewinn des „Seraph“ für „Töchter der Freiheit“ sei eine große Ehre, sagt Theresa Jeßberger.

„Er ist einer der wichtigsten Preise in der deutschen Phantastik, und schon allein damit, dass es mein Buch auf die Nominiertenliste schafft, hätte ich nicht gerechnet.“

Als sie dann erfahren habe, dass sie gewonnen hat, „konnte ich es erst nicht glauben“.

Neben Theresa Jeßberger wurden in der Kategorie „Bester Independent-Titel“ der Autor Siegfried Langer mit seinem Roman „Das Buch, das dich findet“ ausgezeichnet und in der Kategorie „Bester Roman“ Ursula Poznanski mit ihrem Roman „Cryptos“ (Loewe).