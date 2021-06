Perfektes Zusammenspiel und glockenheller Gesang

Zum Jubiläumsprogramm „100 Jahre Mozartfest Würzburg“ hätte eine ausverkaufte Residenz-Gala mit einem Flying Buffet im Vestibül, Konzert, Diner mit edlen Tropfen der Region ein ganz besonderer Höhepunkt werden können. Die Pandemie beendete diese Träume.

Mit Barockmusik in der Würzburger Hofkirche und einem exklusiven Vier-Gänge-Menü im Hotel Rebstock gab es immerhin eine Gala in kleinerem Rahmen, die auch ihre besonderen Reize hatte. Diese spielte zunächst fulminant das junge Quartett „Baroque for You“ aus, das sich in Vor-Corona-Zeiten mit zwei anderen Musikern als „4 Times Baroque“ schon einen Namen gemacht hatte und Opus Klassik-Preisträger 2018 wurde. Das neuformierte Quartett erhielt nicht nur die Einladung zum Mozartfest, sondern auch zu weiteren namhaften Festivals. Auftritte gab es schon im „concerti live stream“, im „SWR-Rundfunk“ und in der bekannten TV-Show „Stars von Morgen“ des Kultursenders Arte mit Rolando Villazón.

Für Opus Klassik-Preis nominiert

Von Anfang an dabei waren Moderator Jan Nigges (Block- und Traversflöte) und Alexander von Heißen (Cembalo). Das aktuelle Ensemble komplettierten Julia Nilsen-Savage (Violoncello) und die Koloratursopranistin Sibylla Elsing, die für eine CD-Produktion mit dem Flötisten Jan Nigges in der Kategorie „Kammermusik“ für den diesjährigen Opus Klassik-Preis nominiert ist. Eine ganz besondere musikalische Ausgrabung leitete das Konzert ein. Jan Nigges brachte mit der Blockflöte ein Werk des blinden Flötisten Jacob van Eyck zur Aufführung, das trotz des langen Namens „Engels Nachtegaeltje aus der Flyten-List-Hof“ außergewöhnlich kurzweilig und sprühend-virtuos vorgetragen wurde.

Ausdrucksstark folgte die Sonate in G-Dur für Traversflöte und Basso continuo HWV 363 von Georg Friedrich Händel, danach die Arie „Vo’ fa guerra“ aus der Oper „Rinaldo“, bearbeitet für Cembalo solo von Händels Assistent William Babell nach der Spielweise des Großmeisters. Besonders nachdrücklich bezauberte die glockenhelle Stimme der Koloratursopranistin Sibylla Elsing beim Vortrag der Arie der Romilda „Va godendo“ aus Händels Oper „Xerxes“, die zum Abschluss noch einmal als Zugabe die Zuhörer erfreute.

In die Herzen gespielt

Nach der Sonate in C-Dur für Continuo und Blockflöte aus Georg Philipp Telemanns „Essercizii musici“ hatte sich das Ensemble mit einem perfekten Zusammenspiel bei der Cantata per Flauto in B-Dur von Johann Adolf Hasse endgültig in die Herzen der Zuhörer gespielt. Von Antonio Salieri folgte mit der Arie der Maddalena „Ai passi erranti“ eine Pretiose aus dem Oratorium „La passion di nostro Signore Gesù Cristo“. Stimmig zum Mozartfest-Jubiläum war das Finale Wolfgang Amadé Mozart vorbehalten, aus dessen Oper „La clemenza di Tito“ die Arie der Servilia „S’ altro che lacrime“ von Sibylla Elsing interpretiert wurde; ein tränenreicher Gesang zur Rettung von Servilias Bruder Sesto.

Ein Wermutstropfen des Abends: Während Jan Nigges launig das Programm moderierte, hörte ein größerer Teil des Publikums im halligen Kirchenraum wenig bis nichts und konnte sich zwischen den Programmpunkten auf die prachtvolle Ornamentik der Würzburger Hofkirche fokussieren.

