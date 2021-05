„Ohne Mozart fehlte uns Unersetzliches“

Wenige Stunden, nachdem Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier ankündigte, sich im Frühjahr 2022 um eine zweite Amtszeit zu bewerben, hielt er vor dem Eröffnungskonzert im Kaisersaal der Würzburger Residenz die Begrüßungsrede zum 100-Jahr-Gründungsjubiläum des Mozartfestes.

AdUnit urban-intext1

Um mit Mozarts Musik den Dialog mit der Gegenwart zu beflügeln, setzt das ambitionierte Programm der Jubiläumssaison reichhaltige Impulse. Steinmeier machte mit einer „Weglassprobe“ deutlich, dass uns ohne Mozarts „Zauberflöte“, die „kleine Nachtmusik“, das „Rondo Alla Turca“ oder auch das Requiem „unserem Selbstverständnis, unserem Weltverständnis und den Möglichkeiten, dafür einen Ausdruck zu finden, etwas Unersetzliches fehlen“ würde.

Aufbruchstimmung erhalten

Für den Bundespräsidenten ist das Mozartfest der Aufbruchstimmung vor 100 Jahren treu geblieben, indem „die besten Interpretinnen und Interpreten immer neue Zugänge zu Mozart eröffnet“ hätten. Fernab von einem unnötige Scheu einflößenden Denkmalssockel sei Mozart kein Komponist sozusagen für gute Zeiten: „Mozart ist nicht als mögliche Steigerung eines sowieso schon gelungenen und sinnvollen Lebens misszuverstehen. Für ihn gilt, wie für Kunst überhaupt: Wir brauchen ihn gerade in schwierigen Zeiten.“

Zusammen mit Bundespräsident Steinmeier eröffnete der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, stellvertretend für den kurzfristig verhinderten Ministerpräsident Dr. Markus Söder, die Jubiläumsveranstaltung und betonte, dass die Gründung bzw. Neugründung des Mozartfestes gerade nach den beiden Weltkriegen „ein ganz starkes Signal eines Vertrauens, einer Zuversicht in die Zukunft“ bedeutete. Und zweitens: Auch „jetzt erst recht“ und Durchhaltevermögen im allerbesten Sinne: „Wir lassen uns nicht unterkriegen – Kunst muss und wird überleben.“ Auch jetzt in der Krise brauche man dieses Signal der Hoffnung und des Aufbruchs: „Das Mozartfest ist in diesem Jahr deshalb auch ein Symbol für den Startschuss in die Normalität.“

AdUnit urban-intext2

Oberbürgermeister Christian Schuchardt schlug in seiner Rede einen großen Bogen von den Folgen unheilbarer Seuchen zu Mozarts Zeiten bis zur heutigen Pandemie, die das Kulturleben annähernd zum Stillstand gebracht habe: „Wenn es eine Pointe des Schicksals ist, dann ist diese bitter, aber dennoch von großer Symbolkraft. Mozart erlag selbst dem „hitzigen Friesel-Fieber“ wie es offiziell hieß. Tod und Leben sind direkt beieinander.“ Schuchardt erinnerte an Hermann Zilcher, der „hier im prächtigen Kaisersaal 1921 den Grundstein des Mozartfestes legte“, und lobte OB Franz Stadelmayer, der „das hohe Identifikationspotenzial, das die traditionsreiche Institution für die Würzburger Bürgerschaft barg“ erkannt und 1951 für die Neugründung des Mozartfestes in städtischer Trägerschaft gesorgt habe.

Mutig habe die Stadt zum zweiten Mal in der aktuellen Krise „die Rahmenbedingungen auf grün“ gesetzt; realisiert habe das Programm aber das ganze Team im Mozartfestbüro mit Evelyn Meining und Katharina Strein an der Spitze. „Würzburg kann stolz sein, dass Würzburg Heimat eines der ältesten und renommiertesten Musikfeste Europas ist.“

AdUnit urban-intext3

Neues, bisher Ungehörtes

Neues, bisher Ungehörtes, für manche Zeitgenossen Unerhörtes zu wagen, eint die Komponisten Hermann Zilcher als Gründer des Mozartfestes, Jörg Widmann und Mozart selbst. Zilcher wurde posthum die Ehre zuteil, das Jubiläumsprogramm mit seiner Orchesterfassung von Mozarts 1791 komponierten „Fantasie für eine Orgelwalze f-Moll KV 608“ eröffnen zu dürfen. Für einen Orgel-Automaten mit einer mechanisch angetriebenen Orgelwalze, bei deren Drehung sich über Stifte die Ventile von Orgelpfeifen öffnen ließen, hatte Mozart 1791 mit seiner „Fantasie für eine Orgelwalze f-Moll KV 608“ eine Trauermusik geschrieben. Bestimmt war sie für den 1790 verstorbenen Feldmarschall Gideon Freiherr von Laudon. Mit der Orgelwalze kam sozusagen die erste Schallplatte der Musikgeschichte auf den Markt.

AdUnit urban-intext4

Renaud Capuçon und Gérard Caussé meisterten als Violinist und Bratschist der „Camerata Salzburg“ bei Mozarts „Sinfonia concertante KV 364 (320d) die unglaubliche Herausforderung, mit der Costa-Violine von 1764 und der Viola eines unbekannten norditalienischen Meisters aus dem frühen 18. Jahrhundert zwei Instrumente aus Mozarts Privatbesitz spielen zu dürfen. Diese waren von der Stiftung Mozarteum ausgeliehen. Den Bratschist Gérard Caussé faszinierte der Gedanke, mit der Viola, die Mozart sehr geliebt habe, in einen noch direkteren Dialog und Kontakt mit Mozart zu kommen.

Für den Zuhörer wurde es ein lebendiger Dialog von zwei gleichberechtigten Solisten, die sozusagen „Arm in Arm“ in ein Frage- und Antwortspiel eintraten, das facettenreich ausgebreitet im Wechsel den Eindruck vermittelte, als würde ein einziges Instrument gespielt. Nicht von ungefähr konnte das Programm des Jubiläums-Eröffnungskonzerts unter der Leitung von Jörg Widmann an den Erfolg des Mozartfestes 2014 anknüpfen.

Damals etablierte Intendantin Evelyn Meining neue Konzertformate wie das „MozartLabor“, das Jörg Widmann als erster „Artiste étoile“ des Mozartfestes leitete. Unvergessen dessen unprätentiöses Dirigat von Mozarts „Jupiter“-Sinfonie mit dem Irish Chamber Orchestra; mit seiner Eigenkomposition „Ikarische Klage“ eröffnete er radikal-neue Perspektiven auf Mozarts vielleicht genialstes Werk. In diesem Jahr interpretierte Widmann Mozarts letzte Sinfonie mit der „Camerata Salzburg“, Stammorchester bei den Festspielen in Mozarts Geburtsstadt. Dazu stand im lebhaften Kontrast Widmanns 2008 für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks geschriebene Festouvertüre „Con brio“. Es sollte ein komplementäres Stück zu einem Beethoven-Programm mit der Siebten und Achten Sinfonie werden.

Tatsächlich entfachte Widmann bei identischer Besetzung ein rhythmisches Feuer, das ganz ohne Perkussion und Elektronik mutig auf vielfältige Klänge setzt, die sich knackend, schabend, schmatzend, luftholend, saugend oder flüsternd mit klassischen Instrumenten erzeugen lassen. Immer war die Pauke im Einsatz, so dass man von einem heimlichen Paukenstück sprechen könnte.

Überraschende Spiegelungen

Es sind spontan klingende Antworten auf die überfallartigen Brüche, Takt- und Tempowechsel in Beethovens Sinfonien. Und tatsächlich: Nach „Con brio“ als Satzbezeichnung Beethovens, die mit „Schwung, Elan“ zu übersetzen ist, ließ sich zum krönenden Finale ebenso Mozarts „Jupiter“-Sinfonie noch bereichernder und bewusster wahrnehmen. Wenn auf diese besonnene Weise weiterhin Mozarts Werke zeitgenössischer Musik gegenübergestellt werden und überraschende Spiegelungen entstehen, kann man sich für ein Mozartfest nicht mehr wünschen.

Mit Händen, Füßen und schließlich stehend applaudierte das Publikum im pandemiebedingt ausgedünnten Kaisersaal.

Es war pure Freude und Erleichterung nach diesem ermutigenden Start ins Jubiläumsprogramm, das einigen Musikerinnen und Musikern des Salzburger Kammerorchesters endlich ihren ersten Auftritt vor Zuhörern seit dem Herbst letzten Jahres ermöglichte.