„Nie ein brachialer Moderator“

Wieland Backes moderierte fast 28 Jahre die SWR-Talkshow „Nachtcafé“ und war auch 20 Jahre mit der Ratesendung „Ich trage einen großen Namen“ im Programm zu sehen.

Am Sonntag, 7. November, kommt er bereits um 17 Uhr mit einem Moderator in den Engelsaal in Tauberbischofsheim, erzählt und liest aus seiner Autobiografie „Ich war ein schüchternes Kind vom Lande“. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit Wieland Backes über seine Zeit als Moderator.

Wieland Backes, der Moderator und Begründer der SWR-Talkshow Nachtcafé, hat seine Autobiografie geschrieben. Am Sonntag, 7. November, stellt er sie um 17 Uhr im Tauberbischofsheimer Engelsaal vor. © Marcus Kaufhold

Haben Sie sich mit dem Titel Ihrer Autobiographie, die auch mit „Ich...“ beginnt, an die Ratesendung angelehnt?

Wieland Backes: Sie sind der Erste, der hier einen Zusammenhang sieht. Nein, den Titel meiner Autobiographie habe ich gewählt, weil ich tatsächlich ein extrem schüchterner Junge war – obwohl mir das heute niemand mehr so recht glauben will.

Wie haben Sie sich kürzlich im „Nachtcafé“ in der Rolle des Gastes gefühlt, der nicht Fragen stellt, sondern selbst beantworten muss?

Backes: Für mich war es eine große Freude, in der ehemals von mir gegründeten Sendung Gast zu sein. Natürlich gab ich mir in dieser außergewöhnlichen Situation besonders große Mühe, auch meinem Nachfolger zuliebe, der mit der Situation fabelhaft umgegangen ist. Ein Gast, der sich wohlfühlt, das habe ich jetzt am eigenen Leib gespürt, ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes Gespräch.

Haben Sie der Talkshow „Nachcafé“ oder der Ratesendung „Ich trage einen großen Namen“ einen höheren Unterhaltungswert beigemessen?

Backes: Beide Sendungen erreichen ähnlich hohe Marktanteile. Die Zusammensetzung der Zuschauerschaft unterscheidet sich allerdings. Zwei Drittel des Nachtcafé-Publikums sind Frauen. Bei „Ich trage einen großen Namen“ ist das Verhältnis ausgeglichener. Was mich besonders freut: Es sind längst nicht nur die Bildungsbürger, die für diese gehobene Ratesendung zu begeistern sind. Ich bin immer wieder überrascht, dass sich Herr und Frau jedermann selbst für den Nachfahren eines Philosophen, eines Wissenschaftlers oder eines Schöpfers Neuer Musik interessieren lassen.

Kam es vor, dass Sie im Stillen dachten: „Diesen Gast hätten wir besser nicht eingeladen?

Backes: Natürlich! Aber das behält der diskrete Moderator am besten für sich.

Hatten Sie ein Mitspracherecht oder trafen Sie persönlich die Auswahl?

Backes: Jede Sendung wird von einem Team gestaltet und die Gästeauswahl wird gemeinsam getroffen. Sicher spielt das Wort des Moderators dabei keine nebensächliche Rolle.

Im „Nachtcafé“ gingen sie immer mit viel Feingefühl so geschickt vor, dass selbst eher reserviert auftretende Menschen sich auf sehr berührende Weise öffneten. Beruht diese Fähigkeit auf ihrer eigenen früheren Schüchternheit?

Backes: Es hat sicher etwas miteinander zu tun. Ich war zeitlebens kein lauter, kein brachialer Moderator. Ich habe mich meinen Gästen eher leise und mit Empathie angenähert. So haben viele, die vielleicht zum ersten Mal vor einer Kamera saßen, ihre Ängste rasch hinter sich gelassen und sich als Mensch geöffnet.

Wenn Menschen bei einer Einladung zögerten, haben Sie immer persönlich Überzeugungsarbeit geleistet?

Backes: Auch. Aber ganz entscheidend war dabei meist das vertrauensbildende Vorgehen meiner hoch versierten Redakteurinnen und Redakteure. Ohne eine professionelle und engagierte Redaktion – das sollten sich alle Moderatoren merken – gibt es keinen Sendungserfolg.