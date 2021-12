Newcomer und Fan-Favoriten heizen an zwei Juli-Tagen ein

Das Punkrock, Ska und Hardcore Festival Mission Ready findet im Jahr 2022 erstmals an zwei Tagen auf dem Flugplatz in Giebelstadt statt. l Zunächst gibt am Freitag, 1. Juli, „Friday Night Lite“ Newcomer-Bands eine Plattform. Am Samstag, 2. Juli, geht daan das festival mit „Social Distortion“ als Headliner über die Bühne.

„Not a style, not the music, not attitude but a way of life. Punk is anti-establishment, and always stands up for what it believes.“ (Dead Kennedys). Das lang versprochene Goodie für alle Fans, die dem Festival seit 2019 die Treue halten: Das Mission Ready Festival wird nach zwei Jahren Zwangspause 2022 erstmals zwei Tage lang sein. Am Freitag, 1. Juli, wird auf der „Away From Life Stage“ mit den Newcomer-Bands Vein, Higher Power und „Drain“ in die Festival Pre-Party “Friday Night Lite” gestartet.

Das Line Up des Mission Ready Festivals sieht bislang wie folgt aus: Social Distortion, Suicial Tendendies, Sondschule, Pascow, Lionheart, DogEatDog, Marathonmann, Death Before Dishonor, Get The Shot, Wisdom in Chains, Maid Of Ace, One Step Closer, Slope, Scallwags. Weitere Band sollen noch folgen.

Alle Fans, die dem Mission Ready seit 2019 die Treue halten und noch ihre Tickets von 2020 und 2021 behalten haben, bekommen den “Friday Night Lite” Eintritt gratis. Dies gilt natürlich auch für all jene, die jetzt noch ein Ticket für den Festivalsamstag kaufen.

Alle anderen können die Friday Night Lite Tickets käuflich unter https://www.missionready-festival.com erwerben.

Die Idee eines reinen Punk- und Hardcore Festivals brodelte schon lange in den Köpfen der beiden Würzburger Veranstalter, die bereits seit vielen Jahren die Szene mit namhaften Konzerten der Genres erfolgreich aufmischen.

Mit dem Flugplatz Giebelstadt hat sich nun, erstmalig im Juli 2017, die passende Location nach langer Suche gefunden: nur zehn Minuten von der A3 entfernt, befindet sich der Flughafen zentral in der Nähe Würzburgs gelegen und somit im Herzen Süddeutschlands.

Dank kurzer Wege (zwischen den Bühnen und Campingflächen) und dem komplett befestigten Gelände bietet er die perfekte Venue für das Open Air.

Aufgrund der Infrastruktur des Flughafengeländes ist zudem eine Witterungssicherheit gewährleistet und einer dauerhaften Festival-Location steht nichts im Wege.